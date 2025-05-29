Дуров анонсировал интеграцию ИИ Grok в Telegram и прибыль в 300 миллионов: что ответил Маск

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX и xAI, ответил российскому предпринимателю Павлу Дурову, который анонсировал появление Grok в Telegram уже летом 2025 года. Между предпринимателями состоялся короткий диалог, из которого понятно, что соглашения еще нет.

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Комментарий Маска вечером 28 мая появился в соцсети X (Twitter).

Сообщение миллиардера появилось в полночь 29 мая, через шесть часов после анонса Дурова. Маск написал, что "никакого соглашения не подписано". Через час в комментарии пришел россиянин и отметил, что осталось согласовать детали, но договоренности все же есть.

"Правда. В принципе договорено, но формальности ожидают решения", — написал российский предприниматель.

Дуров и Маск — диалог между предпринимателями по Grok в Telegram Фото: Скриншот

Между тем в Telegram можно отыскать бот Grok. Видим, что он имеет 147 тыс. пользователей ежемесячно и есть бесплатный доступ для владельцев Premium-аккаунтов.

Дуров и Маск — как выглядит бот Grok в Telegram Фото: Скриншот

Grok — система искусственного интеллекта, созданная американской компанией xAI. Система интегрирована в социальную сеть X: владелец обеих компаний — Илон Маск. В январе предприниматель рассказал о появлении улучшенной версии ИИ — бота Grok 3, доступного для всех пользователей соцсети. Пользователи могут вести индивидуальный диалог, а можно консультироваться прямо в ленте под сообщениями других пользователей, чтобы получить опровержение или подтверждение какого-то факта.

Дуров и Маск — детали

Отметим, 28 мая Фокус рассказал об идее Дурова интегрировать ИИ Grok в соцсеть X. Предприниматель опубликовал сообщение в X, в котором говорится о новых возможностях для пользователей российского мессенджера и о том, что есть договоренность на годовое партнерство с Илоном Маском. Кроме того, предприниматель ожидает роста прибыли от сотрудничества с американцем. Речь идет о прибыли в 300 млн долл., которая будет состоять из двух источников — наличными и как часть акций компании Маска xAI. Дополнительно будет еще 50% от денег, которые заплатят пользователи за новый сервис, написал Дуров.

Предыдущий публичный диалог Дурова и Маска состоялся летом 2024 года. Павел Дуров хвастался, что имеет по миру 100 детей. Маск не оценил достижения россиянина и написал, что тот не достиг уровня Чингисхана.

Напоминаем, в январе Дуров высмеял заявление владельца Meta Марка Цукерберга об отказе от фактчекинга в Facebook. Тогда же владелец Telegram обнародовал количество аккаунтов, которые ежемесячно удаляются из мессенджера, и объяснил причины таких решений. В мае Grok "поспорил" со старшим сыном Дональда Трампа, который набросился на жену экс-президента США Джилл Байден.