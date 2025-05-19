Сын Трампа возмутился, что жена Джо Байдена не заметила рак: появилась реакция ИИ Grok

Старший сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший предположил, что жена экс-президента Джо Байдена намеренно закрывала глаза на болезнь мужа. По его мнению, она должна была бы распознать рак, поскольку "доктор". Трампу-младшему ответила система искусственного интеллекта Grok, которая опровергла подозрения.

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Заявление сына президента США появилось в соцсети X (Twitter).

Трамп-младший опубликовал комментарий после информации медиа о "пятой стадии" рака простаты у Джо Байдена. 47-летний предприниматель и член Республиканской партии написал о сомнениях в том, что о болезни не знала его жена Джилл Байден. Ведь Джилл Байден — "доктор", отметил он. По его мнению, такого быть не могло, поэтому может идти речь о сокрытии правды о раке Байдена [по политическим соображениям].

"Я хочу знать: как доктор Джилл Байден могла не заметить рак пятой стадии с метастазами — или это еще одно сокрытие правды???" — написал Трамп-младший.

Болезнь Джо Байдена — Трамп-младший с критикой Джилл Байден Фото: Скриншот

Под сообщением старшего сына главы Белого дома появилось 31 тыс. лайков и 13 тыс. комментариев. Комментарии, в основном, поддерживающие, но были люди, которые опровергали публикацию. В частности, указывали, что The New York Times писало не о 5, а о 4 стадии по "девятибалльной шкале Глисона с метастазами в кости".

Кроме того, Трампу-младшему возразил искусственный интеллект Grok, встроенный в соцсеть X. ИИ написал, что "доктор" Джилл Байден не означает, что жена экс-президента "доктор" в медицине. На самом деле она педагог, говорится в заметке Grok: поэтому женщина не могла самостоятельно установить диагноз и что-то "скрыть". Также объясняется, что родственники могли списать симптомы на стресс и старение.

"Уточняю, что Джилл Байден имеет степень доктора образования (Ed.D.), а не медицинскую степень. Она является преподавателем, а не врачом, и поэтому не имеет квалификации диагностировать или лечить такие заболевания, как рак простаты. Ее титул "доктор" отражает ее академические достижения, хотя некоторые обсуждают его использование в немедицинских областях", — говорится в ответе ИИ.

Болезнь Джо Байдена — ИИ Grok о публикации Трампа-младшего Фото: Скриншот

Джилл Байден — 79-летний педагог, жена 46 президента США Джо Байдена, которую издание The Telegraph в 2020 году назвало самой старшей Первой леди. Медиа также рассказало о ее жизненном пути, в том числе — о работе в школе учительницей английского языка и преподавании в университете. В 2009 году она получила степень "доктора гуманитарных наук". На странице Facebook пока нет комментариев относительно болезни мужа.

Болезнь Джо Байдена — детали

Отметим, 18 мая издание The New York Times сообщило о болезни Джо Байдена — рак простаты с метастазами в кости. Журналисты написали, что сначала при осмотре врачи заметили "маленький узелок". Затем провели исследование и выяснили, что речь идет о раке "в агрессивной форме". При этом медики подчеркнули, что опухоль оказалась чувствительной к гормонам, поэтому есть возможность провести лечение, говорится в статье.

Напоминаем, после потери должности Джо Байден впервые появился перед публикой весной 2025 года: медиа сообщили, какое неполитическое мероприятие он посетил. В мае экс-президент США раскритиковал Трампа из-за его действий в отношении Путина.