"В агрессивной форме": у экс-президента США Джо Байдена диагностировали рак, — NYT

У предыдущего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена диагностировали рак простаты "в агрессивной форме". Врачи поставили такой диагноз после обнаружения "небольшого узелка" в организме политика.

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О болезни бывшего американского лидера и политика рассказало издание The New York Times 18 мая.

Сообщается, что Байден проходил обследование после того, как врачи обнаружили на его простате "небольшой узелок", который требовал дополнительных исследований и анализов.

"Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение", — цитирует издание представителя экс-президента.

Отмечается, что Байден вместе со своей семьей рассматривают варианты лечения болезни со своими врачами.

О том, что экс-президент США проходит диагностику из-за обнаруженного узла на простате, в The New York Times рассказывали еще 12 мая. Тогда отмечалось, что, учитывая возраст Джо Байдена, а политику уже 82, проблемы со здоровьем являются обычным явлением, а представитель экс-президента отказывался давать дополнительные публичные комментарии по этому поводу.

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Напомним, 7 мая Джо Байден сказал в интервью BBC, что действующий президент США Дональд Трамп "умиротворяет" главу РФ Владимира Путина.

5 мая Дональд Трамп заявил, что знает о том, кто взорвал "Северный поток" и вскоре хочет все раскрыть: среди причастных к подрыву политик назвал также Джо Байдена.