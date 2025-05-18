"В агресивній формі": в експрезидента США Джо Байдена діагностували рак, — NYT

У попереднього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена діагностували рак простати "в агресивній формі". Лікарі поставили такий діагноз після виявлення "невеликого вузлика" в організмі політика.

Related video

Про хворобу колишнього американського лідера й політика розповіло видання The New York Times 18 травня.

Повідомляється, що Байден проходив обстеження після того, як лікарі виявили на його простаті "невеликий вузлик", який потребував додаткових досліджень та аналізів.

"Хоча це являє собою більш агресивну форму захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування", — цитує видання речника експрезидента.

Зазначається, що Байден разом зі своєю сім'єю розглядають варіанти лікування хвороби зі своїми лікарями.

Про те, що експрезидент США проходить діагностику через виявлений вузол на простаті, у The New York Times розповідали ще 12 травня. Тоді зазначалося, що, з огляду на вік Джо Байдена, а політику вже 82, проблеми зі здоров'ям є звичайним явищем, а речник експрезидента відмовлявся давати додаткові публічні коментарі з цього приводу.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 7 травня Джо Байден сказав в інтерв'ю BBC, що чинний президент США Дональд Трамп "умиротворює" очільника РФ Володимира Путіна.

5 травня Дональд Трамп заявив, що знає про те, хто підірвав "Північний потік" і незабаром хоче все розкрити: серед причетних до підриву політик назвав також Джо Байдена.