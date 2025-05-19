Син Трампа обурився, що дружина Джо Байдена не помітила рак: з'явилась реакція ШІ Grok

Старший син президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший припустив, що дружина експрезидента Джо Байдена навмисно закривала очі на хворобу чоловіка. На його думку, вона мала б розпізнати рак, оскільки "докторка". Трампу-молодшому відповіла система штучного інтелекту Grok, яка спростувала підозри.

Related video

Заява сина президента США з'явилась у соцмережі X (Twitter).

Трамп-молодший опублікував коментар після інформації медіа про "п'яту стадію" раку простати у Джо Байдена. 47-річний підприємець та член Республіканської партії написав про сумніви у тому, що про хворобу не знала його дружина Джилл Байден. Адже Джилл Байден — "докторка", зауважив він. На його думку, такого бути не могло, тому може іти мова про приховування правди про рак Байдена [через політичні міркування].

"Я хочу знати: як докторка Джилл Байден могла не помітити рак п’ятої стадії з метастазами — чи це ще одне приховування правди???" — написав Трамп-молодший.

Хвороба Джо Байдена - Трамп-молодший з критикою Джилл Байден Фото: Скриншот

Під дописом старшого сина глави Білого дому з'явилось 31 тис. вподобайок та 13 тис. коментарів. Коментарі, переважно, підтримуючі, але були люди, які спростовували публікацію. Зокрема, вказували, що The New York Times писало не про 5, а про 4 стадію за "дев'ятибальною шкалою Глісона з метастазами в кістки".

Крім того, Трампу-молодшому заперечив штучний інтелект Grok, вбудований у соцмережу X. ШІ написав, що "докторка" Джилл Байден не означає, що дружина експрезидентка "докторка" в медицині. Насправді вона педагог, ідеться у дописі Grok: тому жінка не могла самостійно встановити діагноз і щось "приховати". Також пояснюється, що родичі могли списати симптоми на стрес та старіння.

"Уточнюю, що Джилл Байден має ступінь доктора освіти (Ed.D.), а не медичний ступінь. Вона є викладачем, а не лікарем, і тому не має кваліфікації діагностувати чи лікувати такі захворювання, як рак простати. Її титул "доктор" відображає її академічні досягнення, хоча деякі обговорюють його використання в немедичних галузях", — ідеться у відповіді ШІ.

Хвороба Джо Байдена - ШІ Grok про публікацію Трампа-молодшого Фото: Скриншот

Джилл Байден — 79-річна педагогиня, дружина 46 президента США Джо Байдена, яку видання The Telegraph у 2020 році назвало найстаршою Першою леді. Медіа також розповіло про її життєвий шлях, у тому числі — про роботу у школі вчителькою англійської мови та викладання в університеті. У 2009 році вона здобула ступінь "доктора гуманітарних наук". На сторінці Facebook поки що немає коментарів щодо хвороби чоловіка.

Хвороба Джо Байдена — деталі

Зазначимо, 18 травня видання The New York Times повідомило про хворобу Джо Байдена — рак простати з метастазами у кістки. Журналісти написали, що спершу під час огляду лікарі помітили "маленький вузлик". Потім провели дослідження і з'ясували, що ідеться про рак "в агресивній формі". Водночас медики наголосили, що пухлина виявилась чутливою до гормонів, тому є можливість провести лікування, ідеться у статті.

Нагадуємо, після втрати посади Джо Байден вперше з'явився перед публікою весною 2025 року: медіа повідомили, який неполітичний захід він відвідав. У травні експрезидент США розкритикував Трампа через його дії щодо Путіна.