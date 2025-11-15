Листи Епштейна: що писав про Трампа покійний фінансист, і чому це так зачепило президента США

Ім'я президента США Дональда Трампа знову на слуху через покійного фінансиста-педофіла Джеффрі Ерштейна. В електронних листах покійного бізнесмена прямо йдеться, що Трамп знав про "дівчаток", тобто жертв Епштейна.

Електронні листи, опубліковані Комітетом з нагляду Палати представників 12 листопада, свідчать про те, що Джеффрі Епштейн критикує Дональда Трампа, Білла Клінтона та інших високопоставлених і впливових людей, а також говорить про факти, які б багато політиків хотіли приховати. Фокус розповідає, що відомо щодо листів наразі, і що загрожує Трампу.

Про що писав Джеффрі Епштейн

Аналіз, проведений The Wall Street Journal, засвідчив, що Трамп у листах скандального бізнесмена згадувався більш ніж у 1600 із 2324 електронних листів, надісланих у період із 2008 до 2019 року. Комітет із нагляду Палати представників запросив у спадкоємців повісткою все листування Епштейна з 92 особами, згаданими в позові Вірджинії Джуффре про наклеп проти Гіслейн Максвелл, поданому 2015 року, включно із соратниками й помічниками Епштейна, а також "усіма президентами й віцепрезидентами США".

Трамп багато років дружив з Епштейном, але президент заявив, що вони посварилися на початку 2000-х, за два роки до першого арешту фінансиста. Надалі політик послідовно заперечував будь-які правопорушення, пов'язані з фінансистом. Хоча про нього згадувалося в деяких повідомленнях, опублікованих цього тижня, він їх не надсилав і не отримував.

NBS наводить деякі витяги з листів Епштейна.

Епштейн і клуб Трампа в Мар-а-Лаго

В одному з них, адресованих письменникові Майклу Вулффу, який неодноразово брав інтерв'ю в Епштейна для книжки про Трампа, Джеффрі оскаржує розповідь про те, що Трамп позбавив його членства в клубі Мар-а-Лаго за те, що він "був мерзотником".

"Трамп сказав, що попросив мене піти, хоча я ніколи не був його членом. Звичайно, він знав про дівчат, раз просив Гіслейн зупинитися", — пише він. Епштей мав на увазі його колишню дівчину і спільницю Гіслен Максвелл, яка завербувала в клубі щонайменше одну з жертв Епштейна, Вірджинію Джуффре.

Фото: Соцсети

Що робив Трамп у будинку Епштейна

В іншому електронному листі, надісланому Вулффу, Епштейн написав, що жінка, ім'я якої було видалено, "працювала в клубі Мар-а-Лаго".

"Трамп знав про це і багато разів приходив до мене додому в той період. Свідчення домробітника Джона Алессі підтвердили це. Він ніколи не ходив на масаж", — свідчить текст.

В електронному листі, надісланому Максвелл 2011 року, Епштейн заявив, що Трамп "провів кілька годин" із людиною, яку комітет вважає жертвою.

"Я хочу, щоб ти зрозуміла, що ця собака, яка не гавкала, — це Трамп... [Жертва] провела з ним кілька годин у мене вдома... про нього жодного разу не згадували", — написав Епштейн.

"Я думала про це..." — відповіла Максвелл.

Тема листів Епштейна — топова в американській блогосфері

Критика Трампа-бізнесмена

Джеффрі також неодноразово критикував ділові практики Трампа і називав його "брудним". Після того, як адвокат і колишній радник Білого дому за часів Обами Кеті Рюммлер відправила Епштейну посилання на статтю в New York Times, у якій згадувався колишній "решальщик" Трампа Майкл Коен, Епштейн відповів:

"Бачте, я знаю, який Дональд мерзотник. Вважаю, що не юристи, а люди з Нью-Йорка, не мають ні найменшого уявлення. Що значить, коли твій "решальщик" здається".

У лютому 2019 року в черговому електронному листі Вулффу Епштейн звинуватив Трампа у використанні фінансових махінацій, щоб перебити його ціну за нерухомість:

"У нього немає грошей, коли він купує будинок. Його бізнес-модель полягає в тому, щоб ставити своє ім'я на нерухомість і отримувати за це комісійні. Готельний бізнес — це просто так. Трамп підписався під цим проєктом і отримує комісію в розмірі 2% і, можливо, частину прибутку, якщо такий є. Він рекламує проєкт як "свій"... так само, як у його нинішніх фінансових звітах, що зберігаються в архіві президента, він зазначає свій "дохід" як ВАЛОВУ виручку клубів, без урахування витрат, а не особисті доходи, тобто гольф-клуб "Дорал" щорічно зазнає збитків. Він виплачує більше, ніж отримує, але він вказує виручку як свій дохід. ПРИКРАСНО".

Епштейн про характер Трампа

Фінансист також пише, що Трамп звинувачує інших "у поганих результатах" У лютому 2017 року в листуванні з Епштейном Рюммлер назвав Трампа "таким мерзенним".

"У реальному житті і наживо він ще гірший", — відповів Епштейн.

В іншому листуванні 2017 року з невідомою людиною Епштейн сказав про Трампа:

"Ваш світ не розуміє, наскільки він насправді дурний. Він буде звинувачувати всіх навколо себе за погані результати".

Також у файлах є лист Марка Епштейна своєму покійному вже братові, де він цікавиться, чи є у президента Росії Володимира Путіна компрометуючі фотографії Трампа і Білла Клінтона разом. Марк Епштейн підтвердив NBC News, що приписуваний йому електронний лист правильний, але відмовився коментувати ширшу публікацію, оскільки не бачив усіх листів.

Фото: Скриншот

Загроза компромату і повалення

У листуванні з Епштейном у грудні 2018 року хтось, чиє ім'я було видалено з документів, написав:

"Усе це минеться! Вони просто намагаються повалити Трампа і роблять усе можливе для цього...!"

"Так, дякую. Це дико. Тому що я той, хто може його повалити", — відповів Епштейн.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників проголосує за законопроєкт, який зобов'яже Міністерство юстиції опублікувати всі документи, пов'язані з розслідуванням у справі Епштейна.

Реакція Трампа на публікацію листів Епштейна

Білий дім назвав публікацію листів демократами "наклепом".

"Ці електронні листи не доводять абсолютно нічого, крім того факту, що президент Трамп не вчинив нічого протизаконного", — заявила журналістам прессекретарка глави США Карлін Лівітт.

Проте вже 14 листопада президент Дональд Трамп вдався до активних дій, щоб уникнути пильної уваги громадськості після того, як нова партія особистих листів Джеффрі Епштейна, опублікована на цьому тижні Комітетом з нагляду Палати представників, знову спливла на поверхню його давним чином засекреченим стосункам з опальним фінансистом.

Він заявив, що йому "нічого не відомо", але потім закликав республіканців у Конгресі утриматися від спроб демократів Палати представників домогтися повної публікації документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном.

"Не повинно бути жодних відмовок від Епштейна або чогось іще, і всі причетні республіканці повинні зосередитися тільки на відкритті нашої країни та усуненні величезної шкоди, заподіяної демократами!" — написав Трамп у публікації на Truth Social.

У своєму пості Трамп звинуватив демократів Палати представників у публікації електронних листів, у яких Епштейн стверджує, що Трамп "знав про дівчаток", оскільки демократи програли боротьбу за найтривалішу в історії країни перерву в роботі уряду.

Потрапила під роздачу і колись близька соратниця Трампа конгресменка-республіканка Марджорі Тейлор Грін, одна з чотирьох інших республіканців у Палаті представників — Ненсі Мейс, Лорен Боберт і Томаса Мессі, — які приєдналися до демократів у підписанні петиції про звільнення від відповідальності з вимогою оприлюднити документи.

Вона заявила, що для Трампа було б "величезним прорахунком" виступати проти публікації матеріалів, пов'язаних з Епштейном.

"Я щиро підтримую цих жінок і вважаю, що вони заслуговують на те, щоб ми боролися за них", — заявила вона"

Зі свого боку глава Білого дому заявив, що позбавив Грін своєї підтримки, назвавши її "дивачкою" і "божевільною божевільною" та запропонувавши підтримати її суперника-республіканця на проміжних виборах наступного року.

"Шкода, що вона втратила прекрасну репутацію консерватора", — сказав він журналістам.

Політик також заявив, що Епштейн був демократом, і він — проблема демократів, а не республіканців.

"Вони все про нього знають, не витрачайте час на Трампа. Мені потрібно керувати країною!" — свідчить ще один його пост.

Потім він вирішив переключити градус уваги, і незабаром Міністерство юстиції США підтвердило, що буде за вказівкою Трампа розслідувати ймовірні зв'язки фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна з великими банками та кількома відомими демократами, включно з колишнім президентом Біллом Клінтоном.

Викриття демократів з'явилися після того, як Палата представників привела до присяги депутатку від Аризони, демократку Аделіту Гріхальву. Її підпис — останній, необхідний для голосування за законопроєкт, який оприлюднює всі документи Міністерства юстиції, що стосуються розслідування щодо Епштейна.

Тимчасова скульптура Трампа та Епштейна перед Білим домом Фото: Getty

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл: результат "бурхливої" діяльності

У федеральному обвинувальному висновку, висунутому проти Епштейна 2019 року, стверджувалося, що він "сексуально експлуатував і ґвалтував десятки неповнолітніх дівчаток у себе вдома" на Мангеттені, у Палм-Біч та інших місцях. Згідно з обвинувальним висновком, Епштейн платив деяким зі своїх жертв за вербування нових неповнолітніх дівчаток. На момент самогубства в тюремній камері йому загрожувало до 45 років ув'язнення.

Серед його "клієнтів", як стверджується, були високопоставлені політики і навіть королівські особи, наприклад, принц Ендрю. Брат британського монарха всіляко заперечував цю інформацію, але це не врятувало його від втрати титулу і привілеїв, а також виселення з розкішного особняка.

Гіслейн Максвелл засуджено за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, вона наразі відбуває 20-річний тюремний термін за звинуваченнями, які включають змову з метою торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації у зв'язку з Епштейном.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн розмовляв про нинішнього президента США з послом Росії в ООН, а також намагався передати якісь дані про Дональда Трампа главі МЗС РФ Сергію Лаврову.

Також повідомлялося, що 16 вересня цього року на галявині Віндзорського замку з'явилося полотно розміром 400 кв. м, на якому надруковано скандальне фото Дональда Трампа і фінансиста Джеффрі Епштейна, обвинуваченого в педофілії, зроблене 1997 року в маєтку політика в Мар-а-Лаго у Флориді.