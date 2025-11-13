Епштейн передавав у Кремль інформацію про Дональда Трампа, — Politico

Джеффрі Епштейн розмовляв про нинішнього президента США з послом Росії в ООН, а також намагався передати якісь дані про Дональда Трампа главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Невідомо, чи вдалося йому це.

Нещодавно опубліковані електронні листи демонструють велику мережу зарубіжних контактів засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який наклав на себе руки у 2019 році. Виявилося, що він також підтримував зв'язок із Кремлем, пише Politico.

Майже за місяць до зустрічі президента Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Гельсінкі 2018 року Джеффрі Епштейн спробував передати послання головному російському дипломату Сергію Лаврову.

"Думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров міг отримати інформацію, поговоривши зі мною", — писав Епштейн 24 червня 2018 року в електронному листі Турбйорну Ягланду, колишньому прем'єр-міністру Норвегії, який очолював Раду Європи на момент обміну листами.

Під Лавровим, очевидно, мався на увазі Сергій Лавров, який тоді і зараз обіймає посаду глави МЗС РФ.

А в одному з листів Джеффрі Епштейн згадував, що він розмовляв про Дональда Трампа з Віталієм Чуркіним, впливовим послом Росії в ООН, до того, як Чуркін помер 2017 року.

"Чуркін був чудовий. Після наших розмов він зрозумів Трампа. Це не складно. Треба бачити, як він розуміє, що все настільки просто", — писав Епштейн.

Білий дім не одразу відреагував на прохання прокоментувати електронні листи, але прессекретарка Керолайн Левітт заявила на брифінгу 12 листопада, що десятки листів, які були оприлюднені в Конгресі, "абсолютно нічого не доводять, крім того, що президент Трамп не зробив нічого протизаконного".

Пізніше сам Трамп відреагував на листи Епштейна, заявивши, що це демократи знову намагаються порушити тему містифікації Джеффрі Епштейна, бо вони зроблять усе, щоб відволікти увагу від того, як "погано вони впоралися з припиненням роботи уряду США", маючи на увазі шатдаун, який тривав рекордні 42 дні.

В електронних листах Ягланд повідомив, що наступного дня зустрінеться з помічником Лаврова і запропонує йому зв'язатися з Епштейном. Неясно, чи вдалося щось із цього передбачуваного контакту.

Однак пізніше Епштейн висловив свою думку про доленосну зустріч Трампа з Путіним, яка зазнала критики в усьому світі через його очевидну капітуляцію перед російським диктатором.

"Чи є у росіян інформація на Трампа? Сьогоднішній день був жахливий навіть за його мірками", — написав Ларрі Саммерс, колишній міністр фінансів адміністрації Клінтона та економічний радник адміністрації Обами, в електронному листі до Епштейна 16 липня 2018 року, в день Гельсінського саміту з Путіним.

"Моя електронна пошта сповнена подібних коментарів. Ось це так, — відповів Епштейн наступного дня. — Упевнений, він вважає, що все пройшло просто чудово. Він думає, що зачарував свого супротивника... Щоправда, він поняття не має про символізм. Він узагалі не має про багато чого".

Він також назвав поведінку Трампа на саміті з Путіним "передбачуваною".

Крім цього, у нових листах виявилося, що Епштейн листувався з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном, радячи йому фізично бути присутнім у Європі, щоб впливати на континенті.

"Ви пробуджуєте в них надії та емоції, а потім кидаєте їх. Думаю, потрібно бути своїм, а не чужинцем, який постійно кудись біжить", — писав Епштейн.

Також він листувався з мільярдером Томом Пріцкером, вихваляючись, що Мухаммед бін Салман, наслідний принц Саудівської Аравії, надіслав йому в подарунок килими.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розірвав стосунки з Джеффрі Епштейном через те, що той переманював молодих жінок, які працювали в його спа-центрі в Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп обіцяв оприлюднити файли Джеффрі Епштейна, коли повернувся в Білий дім.