Эпштейн передавал в Кремль информацию о Дональде Трампе, — Politico

Джеффри Эпштейн разговаривал о нынешнем президенте США с послом России в ООН, а также пытался передать некие данные о Дональде Трампе главе МИД РФ Сергею Лаврову. Неизвестно, удалось ли ему это.

Недавно опубликованные электронные письма демонстрируют обширную сеть зарубежных контактов осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в 2019 году. Оказалось, что он также поддерживал связь с Кремлем, пишет Politico.

Почти за месяц до встречи президента Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году Джеффри Эпштейн попытался передать послание главному российскому дипломату Сергею Лаврову.

"Думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров мог получить информацию, поговорив со мной", — писал Эпштейн 24 июня 2018 года в электронном письме Турбьерну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии, возглавлявшему Совет Европы на момент обмена письмами.

Под Лавровым, очевидно, подразумевался Сергей Лавров, тогда и сейчас занимающий пост главы МИД РФ.

А в одном из писем Джеффри Эпштейн упоминал, что он разговаривал о Дональде Трампе с Виталием Чуркиным, влиятельным послом России в ООН, до того, как Чуркин умер в 2017 году.

"Чуркин был великолепен. После наших разговоров он понял Трампа. Это не сложно. Надо видеть, как он понимает, что все настолько просто", — писал Эпштейн.

Белый дом не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать электронные письма, но пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила на брифинге 12 ноября, что десятки писем, которые были обнародованы в Конгрессе, "абсолютно ничего не доказывают, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего противозаконного".

Позже сам Трамп отреагировал на письма Эпштейна, заявив, что это демократы снова пытаются поднять тему мистификации Джеффри Эпштейна, потому что они сделают все, чтобы отвлечь внимание от того, как" плохо они справились с прекращением работы правительства США", имея в виду шатдаун, который длился рекордные 42 дня.

В электронных письмах Ягланд сообщил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и предложит ему связаться с Эпштейном. Неясно, удалось ли что-то из этого предполагаемого контакта.

Однако позже Эпштейн высказал свое мнение о судьбоносной встрече Трампа с Путиным, которая подверглась критике во всем мире из-за его очевидной капитуляции перед российским диктатором.

"Есть ли у русских информация на Трампа? Сегодняшний день был ужасен даже по его меркам", — написал Ларри Саммерс, бывший министр финансов администрации Клинтона и экономический советник администрации Обамы, в электронном письме Эпштейну 16 июля 2018 года, в день Хельсинкского саммита с Путиным.

"Моя электронная почта полна подобных комментариев. Вот это да, — ответил Эпштейн на следующий день. - Уверен, он считает, что все прошло просто замечательно. Он думает, что очаровал своего противника... Правда, он понятия не имеет о символизме. Он вообще не имеет о многом".

Он также назвал поведение Трампа на саммите с Путиным "предсказуемым".

Кроме этого, в новых письмах оказалось, что Эпштейн переписывался с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, советуя ему физически присутствовать в Европе, чтобы оказывать влияние на континенте.

"Вы пробуждаете в них надежды и эмоции, а потом бросаете их. Думаю, нужно быть своим, а не чужаком, который постоянно куда-то бежит", — писал Эпштейн.

Также он переписывался с миллиардером Томом Прицкером, хвастаясь, что Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, прислал ему в подарок ковры.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разорвал отношения с Джеффри Эпштейном из-за того, что тот переманивал молодых женщин, которые работали в его спа-центре в Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп обещал обнародовать файлы Джеффри Эпштейна, когда вернулся в Белый дом.