Ящик Пандоры. Похоронит ли карьеру Зеленского оффшорный скандал

Проблема в том, что у меня хорошая память. Слишком уж много громких разоблачений и информационных бабахов я помню на своем веку.

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Само по себе владение и пользование офшорами не есть ни преступлением, ни 100% признаком участия в отмывании денег, ни укрывательством от налогообложения.

Офшор — нормальный инструмент для крупного бизнеса, пользование им, особенно в условиях несовершенного и неразумного законодательного поля, скорее необходимость, чем преступление.

Проблема не в желании оптимизировать налоги и уменьшить давление на бизнес.

Проблема в двойной морали. Проблема в том, что если ты обвиняешь в чем-то своих предшественников, то сам не имеешь права делать то же самое.

Квартира в Лондоне — не преступление. Заявлять прилюдно, что это аморально, оформляя покупку или маскируя факт владения — гораздо безнравственнее, чем просто умолчать.

Важно

Врать и воровать. Почему украинские элиты 30 лет не могут обозначить ясные цели для страны

В общем, последствий юридических и репутационных от произошедшего будет минимум. Скорее, никаких не будет. Поговорят, пожмут плечами, заболтают. У всех было, все пользовались, все скрывали.

[ + – ] Честность, открытость, некоррумпированность — красивые, но малореальные символы для украинской политики

И это правда. Честность, открытость, некоррумпированность — красивые, но малореальные символы для украинской (и не только) политики.

Но не все строили на этом предвыборную компанию. Не все акцентировали свою основную цель на этом.

[ + – ] Нашумевший фильм-расследование "Слидство Инфо" о так называемых "оффшорах Зеленского"

Ложь убивает надежду. Нынешняя команда несомненно имеет свои положительные стороны и достижения. Как и каждая предыдущая.

И, как и каждая предыдущая, врет и ворует. Очень жаль, конечно, но если кто сомневался, я бы советовал задуматься над реальностью.

А фильм, если честно — никакой. С Порошенко было ярче. Хотя, для того, чтобы многие никогда не пошли голосовать — достаточно убедительный.

Важно

С Петром за пазухой. Чем культ личности Порошенко вреден для украинских патриотов

И это очень плохо. По-настоящему плохо для страны.

К слову, мне понравилось, как прихожане секты святого Петра радостно засучили ножками при виде загаженного памперса Зеленского и Ко.

Понимаете, господа прихожане, нечестность оппонента никак не влияет на вашу нечестность. Аморальность оппонента не делает вас честными автоматически.

Просто вместо одного лжеца мы имеем двух. И все.

Не вижу причин для торжества.

Первоисточник: телеграм-канал автора.