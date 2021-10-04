Ящик Пандоры. Похоронит ли карьеру Зеленского оффшорный скандал
В истории с "оффшорами Зеленского" проблема — в двойной морали. Если ты обвиняешь в чем-то своих предшественников, то сам не имеешь права делать то же самое.
Проблема в том, что у меня хорошая память. Слишком уж много громких разоблачений и информационных бабахов я помню на своем веку.
Само по себе владение и пользование офшорами не есть ни преступлением, ни 100% признаком участия в отмывании денег, ни укрывательством от налогообложения.
Офшор — нормальный инструмент для крупного бизнеса, пользование им, особенно в условиях несовершенного и неразумного законодательного поля, скорее необходимость, чем преступление.
Проблема не в желании оптимизировать налоги и уменьшить давление на бизнес.
Проблема в двойной морали. Проблема в том, что если ты обвиняешь в чем-то своих предшественников, то сам не имеешь права делать то же самое.
Квартира в Лондоне — не преступление. Заявлять прилюдно, что это аморально, оформляя покупку или маскируя факт владения — гораздо безнравственнее, чем просто умолчать.Важно
В общем, последствий юридических и репутационных от произошедшего будет минимум. Скорее, никаких не будет. Поговорят, пожмут плечами, заболтают. У всех было, все пользовались, все скрывали.
И это правда. Честность, открытость, некоррумпированность — красивые, но малореальные символы для украинской (и не только) политики.
Но не все строили на этом предвыборную компанию. Не все акцентировали свою основную цель на этом.
Ложь убивает надежду. Нынешняя команда несомненно имеет свои положительные стороны и достижения. Как и каждая предыдущая.
И, как и каждая предыдущая, врет и ворует. Очень жаль, конечно, но если кто сомневался, я бы советовал задуматься над реальностью.
А фильм, если честно — никакой. С Порошенко было ярче. Хотя, для того, чтобы многие никогда не пошли голосовать — достаточно убедительный.Важно
И это очень плохо. По-настоящему плохо для страны.
К слову, мне понравилось, как прихожане секты святого Петра радостно засучили ножками при виде загаженного памперса Зеленского и Ко.
Понимаете, господа прихожане, нечестность оппонента никак не влияет на вашу нечестность. Аморальность оппонента не делает вас честными автоматически.
Просто вместо одного лжеца мы имеем двух. И все.
Не вижу причин для торжества.
Первоисточник: телеграм-канал автора.