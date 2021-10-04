Ящик Пандори. Чи поховає кар'єру Зеленського офшорний скандал

Проблема в тому, що в мене хороша пам'ять. Надто вже багато гучних викриттів та інформаційних "бабахів" я пам'ятаю за своє життя.

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Саме по собі володіння і користування офшорами не є ні злочином, ні 100% ознакою участі у відмиванні грошей, ні приховуванням від оподаткування.

Офшор — нормальний інструмент для великого бізнесу, користування ним, особливо в умовах недосконалого і нерозумного законодавчого поля, швидше необхідність, ніж злочин.

Проблема не в бажанні оптимізувати податки і зменшити тиск на бізнес.

Проблема в подвійній моралі. Проблема в тому, що якщо ти звинувачуєш у чомусь своїх попередників, то сам не маєш права робити те ж саме.

Квартира в Лондоні — не злочин. Заявляти прилюдно, що це аморально, оформляючи покупку або маскуючи факт володіння — набагато аморальніше, ніж просто промовчати.

Важливо

Брехати і красти. Чому українські еліти 30 років не можуть позначити чіткі цілі для країни

Загалом, наслідків юридичних і репутаційних від події буде мінімум. Швидше, ніяких не буде. Поговорять, познизують плечима, заговорять зуби. У всіх було, усі користувалися, усі приховували.

[ + – ] Чесність, відкритість, некорумпованість — красиві, але малореальні символи для української політики

І це правда. Чесність, відкритість, некорумпованість — красиві, але малореальні символи для української (і не тільки) політики.

Але не всі будували на цьому передвиборчу компанію. Не всі акцентували свою основну мету на цьому.

[ + – ] Гучний фільм-розслідування "Слідство Інфо" про так звані "офшори Зеленського"

Брехня вбиває надію. Нинішня команда, безсумнівно, має свої позитивні сторони і досягнення. Як і кожна попередня.

І, як і кожна попередня, бреше та краде. Дуже шкода, звичайно, але якщо хто сумнівався, я б радив задуматися над реальністю.

А фільм, якщо чесно — ніякий. З Порошенком було яскравіше. Хоча, для того, щоб багато хто ніколи не пішов голосувати — досить переконливий.

І це дуже погано. По-справжньому погано для країни.

До слова, мені сподобалося, як парафіяни секти святого Петра радісно засукали ніжками, побачивши брудного памперса Зеленського і Ко.

Розумієте, панове парафіяни, нечесність опонента ніяк не впливає на вашу нечесність. Аморальність опонента не робить вас чесними автоматично.

Просто замість одного брехуна ми маємо двох. І все.

Не бачу причин для торжества.

Першоджерело: телеграм-канал автора.