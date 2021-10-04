Ящик Пандори. Чи поховає кар'єру Зеленського офшорний скандал
В історії з "офшорами Зеленського" проблема — у подвійній моралі. Якщо ти звинувачуєш у чомусь своїх попередників, то сам не маєш права робити те ж саме.
Проблема в тому, що в мене хороша пам'ять. Надто вже багато гучних викриттів та інформаційних "бабахів" я пам'ятаю за своє життя.
Саме по собі володіння і користування офшорами не є ні злочином, ні 100% ознакою участі у відмиванні грошей, ні приховуванням від оподаткування.
Офшор — нормальний інструмент для великого бізнесу, користування ним, особливо в умовах недосконалого і нерозумного законодавчого поля, швидше необхідність, ніж злочин.
Проблема не в бажанні оптимізувати податки і зменшити тиск на бізнес.
Проблема в подвійній моралі. Проблема в тому, що якщо ти звинувачуєш у чомусь своїх попередників, то сам не маєш права робити те ж саме.
Квартира в Лондоні — не злочин. Заявляти прилюдно, що це аморально, оформляючи покупку або маскуючи факт володіння — набагато аморальніше, ніж просто промовчати.Важливо
Загалом, наслідків юридичних і репутаційних від події буде мінімум. Швидше, ніяких не буде. Поговорять, познизують плечима, заговорять зуби. У всіх було, усі користувалися, усі приховували.
І це правда. Чесність, відкритість, некорумпованість — красиві, але малореальні символи для української (і не тільки) політики.
Але не всі будували на цьому передвиборчу компанію. Не всі акцентували свою основну мету на цьому.
Брехня вбиває надію. Нинішня команда, безсумнівно, має свої позитивні сторони і досягнення. Як і кожна попередня.
І, як і кожна попередня, бреше та краде. Дуже шкода, звичайно, але якщо хто сумнівався, я б радив задуматися над реальністю.
А фільм, якщо чесно — ніякий. З Порошенком було яскравіше. Хоча, для того, щоб багато хто ніколи не пішов голосувати — досить переконливий.
І це дуже погано. По-справжньому погано для країни.
До слова, мені сподобалося, як парафіяни секти святого Петра радісно засукали ніжками, побачивши брудного памперса Зеленського і Ко.
Розумієте, панове парафіяни, нечесність опонента ніяк не впливає на вашу нечесність. Аморальність опонента не робить вас чесними автоматично.
Просто замість одного брехуна ми маємо двох. І все.
Не бачу причин для торжества.
Першоджерело: телеграм-канал автора.