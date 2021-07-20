Врать и воровать. Почему украинские элиты 30 лет не могут обозначить ясные цели для страны
Вчера мы шли в Европу, сегодня — дружим с Китаем, а на практике все это — лишь прикрытие для дерибана. И вчера, и сегодня нам врали и врут.
Еще вчера: "Прочь от Москвы", "Украина второй год не закупает российский газ", "конец газовой зависимости от России".
Уже сегодня: "Без 2 млрд. денег Газпрома за транзит мы не сможем финансировать армию", "Без транзита российского газа, нам придется реально покупать газ на европейских хабах втридорога — какие в таком случае будут тарифы для нашего населения".
Еще вчера: внесение изменений в Конституцию о европейской интеграции, движение в НАТО.
Уже сегодня: "Мы сделаем разворот на Восток, будем дружить с Китаем", "Президент возвращает субъектность, нас ждет большое азиатское турне, первая остановка — Вьетнам".
Я не даю оценок заявлениям, звучащим вчера и сегодня.
Я лишь констатирую тот факт, что в сочетании друг с другом наше вчера и наше сегодня производит впечатление дремучего идиотизма.
И именно так нас и начинают воспринимать в мире.
Политические элиты, которые не могут сформировать стратегию развития страны хотя бы лет на десять, не могут называться "политическими" и тем более — "элитами".Важно
И самое главное: и вчера, и сегодня нам врали и врут.
Нынешняя модель газовых отношений нужна лишь для "легализации" виртуального газа, купленного в европейских фирмах-прокладках Швейцарии и Люксембурга и для "накрутки" цены за фиктивное транспортное плечо в цене газа, продаваемого потребителю.
И Микола Хвылевой с его "прочь от Москвы" — лишь прикрытие этого дерибана.
А прагматичной и рациональной внешнеполитической стратегии у нас нет вообще. От слова совсем. Зато есть постоянное попрошайничество и шантаж: мол, не дадите денег, уйдем к другим.
И есть рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного — отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.Важно
Поэтому все якобы патриотические лозунги — сродни возгласу напарника-кидалы: "люди добрые, смотрите, здесь все по-честному".
И эта модель достала уже всех наших партнеров.
Достала всех, кроме живущих в стране людей. Адаптировались.
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