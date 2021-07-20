Врать и воровать. Почему украинские элиты 30 лет не могут обозначить ясные цели для страны

Еще вчера: "Прочь от Москвы", "Украина второй год не закупает российский газ", "конец газовой зависимости от России".

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Уже сегодня: "Без 2 млрд. денег Газпрома за транзит мы не сможем финансировать армию", "Без транзита российского газа, нам придется реально покупать газ на европейских хабах втридорога — какие в таком случае будут тарифы для нашего населения".

Еще вчера: внесение изменений в Конституцию о европейской интеграции, движение в НАТО.

Уже сегодня: "Мы сделаем разворот на Восток, будем дружить с Китаем", "Президент возвращает субъектность, нас ждет большое азиатское турне, первая остановка — Вьетнам".

Я не даю оценок заявлениям, звучащим вчера и сегодня.

Я лишь констатирую тот факт, что в сочетании друг с другом наше вчера и наше сегодня производит впечатление дремучего идиотизма.

И именно так нас и начинают воспринимать в мире.

Политические элиты, которые не могут сформировать стратегию развития страны хотя бы лет на десять, не могут называться "политическими" и тем более — "элитами".

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И самое главное: и вчера, и сегодня нам врали и врут.

Нынешняя модель газовых отношений нужна лишь для "легализации" виртуального газа, купленного в европейских фирмах-прокладках Швейцарии и Люксембурга и для "накрутки" цены за фиктивное транспортное плечо в цене газа, продаваемого потребителю.

И Микола Хвылевой с его "прочь от Москвы" — лишь прикрытие этого дерибана.

А прагматичной и рациональной внешнеполитической стратегии у нас нет вообще. От слова совсем. Зато есть постоянное попрошайничество и шантаж: мол, не дадите денег, уйдем к другим.

И есть рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного — отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.

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Поэтому все якобы патриотические лозунги — сродни возгласу напарника-кидалы: "люди добрые, смотрите, здесь все по-честному".

И эта модель достала уже всех наших партнеров.

Достала всех, кроме живущих в стране людей. Адаптировались.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.