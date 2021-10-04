Пандора нашого Кварталу. Чому не можна боротися з олігархами, ховаючи гроші в офшорах

"Пандорагейт" президента Зеленського вже встиг затьмарити практично весь новинний порядок денний на вихідних. У минулому відразу опинилися і арешт Саакашвілі, і збір підписів за відставку спікера парламенту, і номінанти трускавецької школи.

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З цього приводу вже багато чого встигли сказати і написати, але навіть далекій від політики людині зрозуміло, що ніяких "юридичних наслідків" ні для президента, ні для його оточення оприлюднені і творчо оброблені колективом Слідство.інфо матеріали не матимуть.

Однак, вони, як і у випадку з "Панамогейтом" для Порошенка, отримають політико-електоральне продовження. Оскільки тепер двох президентів будуть порівнювати ще й за "офшорною ознакою", відповідно до якої вони майже зрівнялися.

Адже тема боротьби з офшорами і протистояння з олігархатом була лейтмотивом, що в кампанії майбутнього п'ятого президента, що в кампанії майбутнього шостого президента.

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Але! Якщо в майбутнього п'ятого президента це була лише одна з тем і вектор її бив по оточенню Януковича, то вже в майбутнього шостого президента ця тематика переважатиме. А "Пандорагейт" ламає міфологічну основу найбільш важливого передвиборчого лейтмотиву.

Саме в цьому, а не в самому існуванні "офшорів Зеленського", і полягає основна медійна невдача представленого розслідування.

Тому як нинішній президент довгий час сприймався саме як контрсистемний. І кредит довіри до нього був виходячи з цього статусу. Після "Пандорагейту" цей статус буде малореально зберегти, які б "антиолігархічні" закони не ухвалюй у парламенті.

Не можна одночасно і "боротися з олігархами", і використовувати ті ж методи для збагачення, що і вони.

Принцип "друзям — усе", а для інших — закон, згубив уже досить політичних кар'єр навіть у не сильно тривалій українській історії державності. І його використання може стати суттєвою перешкодою на шляху до другого президентського терміну для чинного глави держави, також, як це сталося з третім, четвертим і п'ятим президентами.

Якщо хто не пам'ятає, що "любі друзі" успішно закопали рейтинг Ющенка свого часу. А він адже теж сприймався як реформатор. Історія повторюється?…

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Так, у самих офшорах, як зараз багато пишуть, нічого страшного чи дивного немає. Вони стають "страшними" тільки тоді, коли частина еліти отримує індульгенцію на використання всіх можливостей для ухилення від оподаткування, а для інших громадян вводиться "податкова амністія під 5%", як це відбувається зараз у нас.

Тому тепер у президента є, по суті, єдиний варіант з гідністю вийти з кризової ситуації: оголосити про курс на побудову в Україні монументального загальноєвропейського офшору з феноменально низькими податковими ставками і спрощеною фіскальною системою, у яку буде вигідно вкладатися як резидентам, так і нерезидентам.

Це і для залучення інвестицій спрацює краще за будь-яких інвестнянь, і з корупцією допоможе боротися, оскільки зробить її безглуздою й економічно невигідною, і рейтинг самого президента підвищить.

Хід за ним.

Першоджерело.