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Політика Pandora Papers: розслідування офшорів Зеленського

"Пандора" відкриває свій ящик. Які ще секрети Зеленського стануть відомі українцям

Другою торпедою може бути "російський кейс" Зеленського: платежі, контакти, відео з приватних вечірок тамтешніх політиків і олігархів, висловлювання "поза камерою". З моральної точки зору, ця торпеда може бути й сильнішою, але час її не настав.

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
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Зеленський і Шефір
Один із фігурантів офшорного скандалу — Сергій Шефір (зліва) — перший помічник президента України, на якого нещодавно здійснювали замах.

Чи почуємо ми новорічне звернення Зеленського, яке починається словами: "Je Suis Panama" і закінчується традиційним — "Яка різниця"?

Кілька років тому відомий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo вийшов із обкладинкою, присвяченою "панамському досьє".

Карикатуристи дуже тонко вловили суть "глобального відмивання" грошей через офшори — "фіскальний тероризм".

Кілька років тому відомий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo вийшов із обкладинкою, присвяченою "панамському досьє".
Кілька років тому відомий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo вийшов із обкладинкою, присвяченою "панамському досьє".

Але також тонко вони визначили і ставлення політичних "еліт" до "деофшоризації", написавши на плакатах учасників офшорного параду саркастичні фрази: "Вже боюся" і "Ви не зміните наш спосіб життя".

Неурядова організація Tax Justice Network (доповідь The Price of Offshore Revisited) ще у 2012 році оцінила суму капіталів, які були виведені з різних країн в офшорні зони в $21 трлн.

А це ні багато ні мало — суверенний борг США та значно більше, ніж річний бюджет Америки, Китаю або ЄС.

Україна впевнено входить у десятку "передових" країн світу з офшорного відтоку капіталу, випередивши за цим показником навіть сировинний Казахстан: усього з нашої країни "пішло" близько $167 млрд.

Але це станом на 2012-й рік. Зараз ця сума напевно перевищила 200 млрд.

Беремо мінімальний коефіцієнт податкового перерозподілу в 0,3 і отримуємо 60 млрд. дол.

Сума, майже порівнянна з розміром прямих іноземних інвестицій, які прийшли в Україну за всі роки незалежності. І це більше, ніж ми сумарно отримали від МВФ і Світового банку.

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Гарна ілюстрація того факту, що корупція дорівнює борговій залежності країни в іноземній валюті.

У своїх статтях я давно звернув увагу на правило "трьох років". Максимальна корупція в Україні формується на третій рік перебування при владі тих чи інших політичних груп.

Це доводить і теза про те, що п'ятирічні політичні цикли занадто довгі для нас — максимум 3 роки.

Візьмемо платіжний баланс. У 2010-му виведення капіталу з України склало 6,7 млрд. Але вже у 2013-му ця цифра зросла до 10,8 млрд. дол.

При цьому, у 2010-му темп зростання ВВП був на рівні 3,8%, а у 2013 — 0%.

Беремо 2015-й: виведення капіталу 1,9 млрд. (спрацювали обмеження). Зате у 2018-му — вивід склав уже 8 млрд. (за мінусом реінвестицій), майже повернувшись до показників 2013-го.

При цьому ми продовжуємо клянчити гроші по всьому світу.

У 2021-му тільки за підсумками січня-серпня цей показник склав уже більше 7,5 млрд (мінус реінвестиції). Працюють професіонали.

Не здивуюся, якщо новий пік виведення капіталу доведеться на 2022-й рік, підтвердивши "правило трьох років".

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І це ми говоримо про легальне виведення грошей із країни, а додайте сюди нелегальний.

В офшору є два основні функціональні призначення: ухилення від сплати податків у себе на батьківщині та приховування приналежності активів, коли не можна встановити кінцевих бенефіціарів.

Експерти "типу Лещенко" будуть вам, звичайно, розповідати про "хороші офшори".

Так, є й такі, але їх правильніше називати корпоративними хабами — вони застосовуються для того, щоб твою власність на батьківщині не "викрутили". До таких хабів можна віднести Кіпр і Нідерланди.

Але корпоративні хаби не застосовуються для покупки квартири в Лондоні — її ніхто не "відіжме".

Нерухомість на Заході купують через офшор, щоб: а) приховати походження грошей; б) приховати реального власника.

Як тільки в Україні почалася амністія капіталів за версією Зеленського, я відразу назвав дві її неафішовані мети.

Перша — залізти в доходи майбутніх періодів простих українців (заробітчан і самозайнятих) за допомогою застосування непрямих методів оцінки доходів і контролю за витратами.

Друга, не менш важлива, — відмивання грошей, необхідних політичним "елітам" для підтримки звичного способу та рівня життя.

Як це відбувалося раніше?

Потрібен особистий чартер, потрібно купити квартиру в Лондоні або оплатити шопінг дружини в Мілані — платимо за рахунками зі своєї офшорки, наприклад, у BVI.

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Але робити це з кожним роком стає важче: фінансовий моніторинг, обмін податковою інформацією, звітність з контрольованих іноземних компаній. Загалом, обклали BEPS-ом з усіх боків, як прапорцями. Потрібно терміново легалізуватися.

Те, що легалізація не розповсюджена на політиків, — не проблема. Легалізуються на друзів і кумів.

Сумарно виведення капіталу з України коштував нам приблизно 60 млрд. дол. бюджетних надходжень, а тепер самі вирішуйте, зло це чи не зло.

Особисто для мене феномен "чистоти Зеленського" завжди був феноменом абсурду.

Ще у 2019-му для мене було загадкою, чому його не торпедують офшорною історією, про що я й говорив у своїх виступах. Але, мабуть, всьому свій термін.

Висловлю ще один прогноз. Другою торпедою може бути "російський кейс" Зеленського: платежі, контакти, відео з приватних вечірок тамтешніх політиків і олігархів, висловлювання "поза камерою".

З моральної точки зору, ця торпеда може бути й сильнішою, але час її не настав.

Подібні "торпеди" породжують порочне коло залежності наших політичних "еліт" від зовнішніх груп впливу.

Так, корупція є скрізь. Але в азійських країнах чиновники беруть підношення з прибутку за супровід бізнеспроектів інвесторів, щось на зразок адміністративних послуг.

А в нас інвесторів обдирають як липку "зі збитків", тобто зі стартових витрат, обілечуючи на "вході".

Відмиті гроші у світі вкладають у нові проекти у себе на батьківщині. А у нас — у покупку політичної влади для захисту тіньових доходів або в придбання економічних рент. Відчуйте різницю.

Кругова порука політичних "еліт" має такий вигляд: брудний капітал в Україні дорівнює "чистій" політичній владі.

Спроби робити ставку в політиці на нових осіб призвели до реінкарнації та посилення старих проблем: корупції, відтоку капіталу.

Думаєте, ті ж Притула або Вакарчук за свої виступи завжди брали тільки офіційні гонорари?

"Нові обличчя" — лише "напальчники" у вигляді ляльок на руці досвідченого ляльковода. Коли у ляльки "зносить дах" від захвату владою, чергова "Пандора" відкриває свій ящик.

Особисто в мене, у зв'язку з оприлюдненою інформацією, усього одне запитання до Зеленського: скільки з виведених в офшори 41 млн. дол. вкладено в реальний сектор економіки України?

Не у фільми або шоу і не в ОВДП, а саме в реальну економіку.

Режисер у Голлівуді може знімати фільми, отримувати доходи, відмивати їх у венчурному фонді на Кайманах, але в підсумку він вкладе ці гроші в акції американських компаній або цікавий стартап. Як правило.

А оточення Зеленського, за даними ЗМІ, купувало квартири на Бейкер-стріт у Лондоні.

Один із фігурантів — Сергій Шефір, помічник президента України, на якого, за дивним збігом обставин, нещодавно здійснювали замах.

У зв'язку з цим набагато чесніше було б балотуватися Зеленському на пост мера Лондона, а Шефіру — бути його радником із містобудування.

Куди інвестуєш — там і робиш політичну кар'єру.

А поки в нас діє правило, яке я нещодавно сформулював так: поки політичні "еліти" будуть заробляти тут і витрачати "там", прості українці зароблятимуть "там" і витрачати на свої сім'ї "тут".

Першоджерело.