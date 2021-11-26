"Гордон зі штанів вистрибує, позорище": Зеленський сказав, хто боїться його другого терміну (відео)

Говорячи про можливість піти на другий президентський термін, Зеленський сказав, що "винен лише своїм дітям".

Президент України Володимир Зеленський згадав про українського журналіста Дмитра Гордона, коли говорив про другий президентський термін на пресмарафоні 26 листопада. Його промову транслювали на YouTube.

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"Навіть якщо я не піду на другий президентський термін, вони так бояться. Гордон аж зі штанів вистрибує. Не повинен іти! Не повинен! Не повинен! Господи, Боже мій. Хіба це найголовніше? Я не бачу, як мої діти ростуть. Ось це я винен. Я винен тільки їм... Позорище", — сказав президент України.

Докладніше про те, як пройшла пресконференція президента, читайте в текстовій трансляції Фокусу.

Зазначимо, що Гордон останнім часом часто критикує Зеленського. На початку листопада він сказав, що президенту не треба балотуватися на другий термін навіть за максимального рейтингу.

В одному з ефірів програми "Година Голованова" на телеканалі "Україна 24" Гордон сказав, що Зеленський для нього помер.