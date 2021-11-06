Зеленський має піти, навіть якщо його рейтинг буде 90%, — Гордон (відео)

Журналіст також розкритикував "антіолігархічний" закон, назвавши його "боротьбою зі свободою слова".

Президент Володимир Зеленський має стримати свою обіцянку та залишити посаду глави держави після завершення першої каденції. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

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За його словами, Володимир Зеленський має піти з посади президента, навіть якщо на момент завершення першої каденції його рейтинг буде на рівні 90%.

Дмитро Гордон нагадав, що глава держави напередодні президентських виборів пообіцяв, що планує йти лише на один термін і припустив, що до кінця каденції персональний рейтинг Володимира Зеленського може впасти до 10-15%.

"Сьогодні інститут майбутнього публікує свіжі дослідження, Володимиру Зеленському не довіряють 66% українців. Тому ми не говоримо про 90%. До кінця каденції рейтинг Зеленського може впасти до 10-15%. Тоді не президент Зеленський обиратиме йти чи не йти, а виборці покажуть червону картку. Сказав на один термін — йди на один термін, тримай слово", — заявив журналіст в ефірі телеканалу.

Дмитро Гордон також розкритикував "антіолігархічний" закон №5599, назвавши його "боротьбою зі свободою слова". Журналіст попередив, що документ загрожує не лише журналістам, а й простим українцям.

"Якщо в країні не буде свободи слова — робитимуть що хочуть і ніхто нічого не розповість, у всіх будуть роти кляпами закриті. Будете жебраками, буде злочинність і ніхто не захистить... Має бути баланс, не може бути узурпації влади. З олігархами боротися просто і президент знає як. Для цього не потрібні закони про олігархів", — підсумував журналіст в ефірі.

[ + – ] Гордон закликав Зеленського піти у відставку після першої каденції

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський прокоментував можливе висунення на другий президентський термін. Глава держави не відкидає, що може повторно висунути свою кандидатуру на виборах за умови, якщо його команда не встигне виконати головні передвиборчі обіцянки.

Другий термін Володимира Зеленського також коментував екс-спікер Ради Дмитро Разумков. За словами нардепа, президент має мати лише одну каденцію, а повторне висування може негативно вплинути на його роботу.