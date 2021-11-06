Зеленский должен уйти, даже если его рейтинг будет 90%, — Гордон (видео)

Журналист также раскритиковал "антиолигархический" закон, назвав его "борьбой со свободой слова".

Президент Владимир Зеленский должен сдержать свое обещание и покинуть должность главы государства по завершению первой каденции. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

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По его словам, Владимир Зеленский должен уйти с должности президента даже если на момент завершения первой каденции его рейтинг будет на уровне 90%.

Дмитрий Гордон напомнил, что глава государства накануне президентских выборов пообещал, что планирует идти только на один срок, и предположил, что к концу каденции персональный рейтинг Владимира Зеленского может рухнуть до 10-15%.

"Сегодня институт будущего публикует свежие исследования, Владимиру Зеленскому не доверяют 66% украинцев. Поэтому мы не говорим о 90%. К концу каденции рейтинг Зеленского может упасть до 10-15%. Тогда не президент Зеленский будет выбирать идти или не идти, а избиратели покажут красную карточку. Сказал на один срок — иди на один срок, держи слово", — заявил журналист в эфире телеканала.

Дмитрий Гордон также раскритиковал "антиолигархический" закон №5599, назвав его "борьбой со свободой слова". Журналист предупредил, что документ угрожает не только журналистам, но и простым украинцам.

"Если в стране не будет свободы слова — будут делать что хотят и никто ничего не расскажет, у всех будут рты кляпами закрыты. Будете нищими, будет преступность и никто не защитит… Должен быть баланс, не может быть узурпации власти. С олигархами бороться просто и президент знает как. Для этого не нужны законы об олигархах", — подытожил журналист в эфире.

[ + – ] Гордон призвал Зеленского уйти в отставку после первой каденции

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский прокомментировал возможное выдвижение на второй президентский срок. Глава государства не исключает, что может повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах при условии, если его команда не успеет выполнить главные предвыборные обещания.

Второй срок Владимира Зеленского также комментировал экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. По словам нардепа, у президента должна быть только одна каденция, а повторное выдвижение может негативно повлиять на его работу.