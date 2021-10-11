"Дочь не хочет", — Зеленский рассказал о выдвижении на второй президентский срок (видео)

Глава государства допустил повторное выдвижение своей кандидатуры, если он не успеет выполнить все предвыборные обещания.

Дочь Владимира Зеленского Александра отговаривает отца от второй президентской каденции в Украине. Об этом глава государства рассказал в интервью программе "Світське життя".

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Ведущая Катя Осадчая поинтересовалась, отговаривают ли Владимира Зеленского дети от повторного выдвижения кандидатуры на второй президентский срок.

Глава государства рассказал, что эту тему затрагивает его старшая дочь Александра, а от президентства пострадала вся семья.

"Старшая дочь, семья, жена, родители очень пострадали (от президентства Зеленского — ред.). Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, это (вторая президентская каденция — ред.) зависит только от уровня того, что мы успеем сделать", — заверил Владимир Зеленский.

Ведущая программы "Світське життя" также затронула тему государственной дачи президента в Конча-Заспе. Катя Осадчая припомнила Владимиру Зеленскому его обещание в начале президентской каденции о том, что он будет таким президентом, которых "еще не было", и, как минимум, он не переедет на госдачу.

"Вот уже год, как вы живете на государственной даче, уже успели даже сделать там ремонт. Что подталкивает нарушать те обещания, которые вы даете?", — поинтересовалась Катя Осадчая.

По словам Владимира Зеленского, он переехал на государственную дачу в Конча-Заспе исключительно из-за своей охраны, поскольку силовикам нужен отдельный дом.

"Все связано только с охраной — им нужен отдельный дом. То есть я должен купить сегодня территорию, какую-то землю, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из того дома, который мы продали", — продолжил глава государства.

На вопрос Кати Осадчей, присматривает ли Зеленский сейчас новое жилье, поскольку президентская каденция скоро закончится, глава государства ответил: "Мы несколько вариантов уже нашли, и сейчас вопрос, как ускорить процесс, или купить готовый дом, или новую землю и строить новый дом".

[ + – ] Владимир Зеленский рассказал о выдвижении на второй президентский срок

Перед президентскими выборами кандидат Владимир Зеленский давал ряд обещаний украинцам. Тогдашний совладелец Студии "Квартал 95" обещал:

оставить собственный бизнес;

не участвовать в шоу Студии "Квартал 95";

продать часть самолетов и не перекрывать улицы президентским кортежем;

избираться на один президентский срок и остаться в стране;

добровольно уйти в отставку в случае нарушения закона;

не назначать родственников и товарищей на должности;

не переезжать на государственную дачу;

завершить войну на Донбассе;

вернуть всех военнопленных;

сохранить Минский и Нормандский форматы;

утвердить план действий по внедрению в Украине "настоящего народовластия";

расследовать действия предыдущей власти;

привлечь пророссийских боевиков к ответственности;

сохранить стабильность ПриватБанка.

Ранее Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский назвал условие для выдвижения на второй президентский срок. Президент будет повторно выдвигать свою кандидатуру на должность президента после анализа того, как были выполнены предвыборные обещания и какие пункты еще не успели реализовать.

Также Фокус сообщал, что Дмитрий Разумков рассказал о втором президентском сроке Зеленского. По словам экс-спикера Рады, у украинского президента должна быть только одна каденция, поскольку повторное выдвижение негативно влияет на работу главы государства.