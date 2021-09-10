"Я лучше поеду отдыхать": Зеленский высказался о перспективах второго срока (видео)

Президент также повторил свой тезис, что "все решает народ Украины".

В кулуарах форума YES 10 сентября журналист издания "УП" спросил у президента Владимира Зеленского, планирует ли он идти на второй срок, ведь опросы показывают его большой отрыв от других претендентов. Или он выполнит свое предвыборное обещание не идти на второй срок?

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Зеленский сначала сказал, что "все решает народ Украины". Журналист настаивал, мол, вы же все-таки баллотируетесь.

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать", – ответил Зеленский.

Отметим, что тема второго срока поднималась в мае на итоговой (за два года работы) пресс-конференции Зеленского. Там он сказал, что еще рано говорить, будет ли он баллотироваться на второй срок, и это решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.

"Я думаю, что это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал", – говорил президент. Он добавил, что на решение по второму сроку будет влиять и его семья.

Напомним, если бы Зеленский заявил о том, что на следующих президентских выборах он будет повторно баллотироваться, 48% опрошенных отнеслись бы к этому отрицательно. 21,9% — положительно, а 18,5% это было бы безразлично. Таковы результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Украины должны пройти в 2024 году, а депутатов Верховной Рады — в 2023.