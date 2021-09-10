"Я краще поїду відпочивати": Зеленський висловився про перспективи другого терміну (відео)

Президент також повторив свою тезу, що "все вирішує народ України".

У кулуарах форуму YES 10 вересня журналіст видання "УП" запитав у президента Володимира Зеленського, чи планує він іти на другий термін, адже опитування показують його великий відрив від інших претендентів. Чи він виконає свою передвиборчу обіцянку не йти на другий термін?

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Зеленський спочатку сказав, що "все вирішує народ України". Журналіст наполягав, мовляв, ви ж все-таки балотуєтеся.

"Я нікуди не балотуюся, я краще виконаю все, що обіцяв, у свій один термін і поїду відпочивати", — відповів Зеленський.

Відзначимо, що тема другого терміну піднімалася в травні на підсумковій (за два роки роботи) пресконференції Зеленського. Там він сказав, що ще рано говорити, чи буде він балотуватися на другий термін і це рішення залежатиме від ставлення до нього в суспільстві.

"Я думаю, що це буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив або не зробив", — говорив президент. Він додав, що на рішення щодо другого терміну впливатиме і його сім'я.

Нагадаємо, якби Зеленський заявив про те, що на наступних президентських виборах він повторно балотуватиметься, 48% опитаних поставилися б до цього негативно, 21,9% — позитивно, а 18,5% це було б байдуже. Такі результати дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня.

Згідно з Конституцією, чергові вибори президента України повинні відбутися в 2024 році, а депутатів Верховної Ради — у 2023.