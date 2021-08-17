Майже половина українців не хочуть, щоб Зеленський й шов на другий термін, — Центр Разумкова

У третини опитаних чинний президент України викликає негативні емоції, ще 47,5% впевнені, що якості Зеленського не відповідають його посаді.

Якби президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на наступних президентських виборах він буде повторно балотуватися на пост глави держави, 48% опитаних поставилися б до цього негативно. 21,9% респондентів заявили, що поставилися б до цього позитивно, 18,5% українців це було б байдуже, а 11,6% не змогли дати відповідь на відповідне питання. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня.

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Також опитування показало, що в 33,7% респондентів президент України викликає негативні емоції, протилежну позицію висловили 19,2% українців. Рівною мірою негативні та позитивні емоції Зеленський викликає у 28,7% опитаних. Ніяких емоцій глава держави не викликає в 13,9% респондентів.

"Якщо розраховувати індекс емоційних оцінок як різницю між часткою респондентів, у яких президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, то цей індекс у порівнянні з березнем покращився з -20,2 до -14,5", — повідомили дослідники.

У той же час 47,5% опитаних впевнені, що особисті якості Зеленського (особливості характеру, вольові та моральні якості) більшою мірою не відповідають посаді президента України. У свою чергу 17,6% українців вважають, що відповідають. А 27,5% респондентів вважають, що якості чинного глави держави відповідають і не відповідають займаній ним посаді в рівній мірі.

"Індекс особистих якостей (цей і наступні індекси розраховувалися аналогічно індексу емоційних оцінок, тобто як різниця позитивних і негативних оцінок) практично не змінився: -29,0 у березні і -29,9 у липні-серпні", — констатували експерти.

Далі респондентів попросили оцінити, чи володіє Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб займати посаду президента України, за п'ятибальною шкалою, де найнижчому балу відповідає значення "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищому — що він "має значний досвід і компетентністю ". Бали "одиниці" і "двійки" главі держави поставили 53,9% опитаних, а в "4" і "5" балів досвід і компетентність Зеленського оцінили 19%. У порівнянні з березневим дослідженням, індекс особистих якостей та компетентності виріс на 7,5 пунктів — з -42,4 до -34,9.

Переважно негативно результати діяльності Зеленського на своєму посту оцінюють 42,2% респондентів, протилежну думку висловили 13,9% українців, тоді як 39,8% заявили, що в роботі глави держави є як негативні, так і позитивні результати. Цей індекс практично не змінився — в березні він становив -28,4, а в липні-серпні -28,3.

У той же час у 39,5% є переважно негативні очікування від подальшої роботи Зеленського на посаді президента, у 18,9% вони в основному позитивні. 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати. Індекс очікуваних досягнень змінився мало: -21,6 і -20,6 у березні й липні-серпні відповідно.

"Нарешті, загальний індекс оцінки В. Зеленського (обчислений як середнє від вищенаведених індексів) згідно з соціологічним тестом (…) змінився з -28,3 до -25,6. Тобто оцінка громадянами президента в порівнянні з березнем дещо покращилася, хоча, як і раніше, розташована в негативному діапазоні", — додали соціологи.

Дослідження проведено методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

На питання Фокуса про те, чи були у цього опитування замовники, представники соціологічного центру повідомили, що "дослідження проведено в межах проектів Центру Разумкова".

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (повна назва соціологічного центру — ред.) Є українським недержавним аналітичним центром з питань державної політики. Засновником центру був Олександр Разумков, який працював в Адміністрації президента України (1994-1995), а потім із 1997 року був заступником секретаря Ради національної безпеки України. Олександр Разумков помер у 1999 році. Його син — Дмитро Разумков — наразі є головою Верховної Ради України.

Нагадаємо, липневе дослідження соціологічної групи "Рейтинг" показало, що Володимир Зеленський лідирує за рівнем симпатій українських виборців. Друге місце в рейтингу зайняв експрезидент Петро Порошенко, а за ним йде Юлія Тимошенко

Схожу картину показало й опитування центру "Соціс", проте третю позицію в рейтингу зайняла не лідерка "Батьківщини", а глава партії "Сила і честь" Ігор Смешко.