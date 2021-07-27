У трійці лідерів за президентським рейтингом виявилися Зеленський, Порошенко та Тимошенко — опитування

За Порошенка ні за яких умов не проголосувала б з майже половина респондентів, за Зеленського — третина.

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то найбільшу кількість голосів на них набрав би чинний глава держави Володимир Зеленський. Про це свідчать результати свіжого соцопитування групи "Рейтинг", проведеного з 23 по 25 липня 2021 року.

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Якби вибори проводилися найближчим часом, то голоси українців розподілилися б таким чином:

Володимир Зеленський — 27,7% (серед тих, хто точно проголосував би та визначився з вибором); Петро Порошенко — 13,4%; Юлія Тимошенко — 11,4%; Юрій Бойко — 10,1%; Ігор Смешко — 7,8%; Володимир Гройсман — 6,1%; Євген Мураєв — 6,0%; Дмитро Разумков — 4,1%.

Президентський рейтинг інших потенційних кандидатів на цю посаду нижче 3%. Близько 5,3% респондентів заявили, що не підуть на вибори, а ще 6% не змогли дати відповідь на це питання.

[ + – ] Близько 5,3% респондентів заявили, що не підуть на вибори

[ + – ] Рейтинг Зеленського практично не скорочується

Примітно, що нардеп від "Європейської солідарності" та колишній глава держави Петро Порошенко виявився на першому місці серед тих, за кого респонденти на президентських виборах не проголосували б за жодних обставин.

У цілому ж ТОП-5 політиків, за яких учасники опитування ні в якому разі не віддали б голоси, має такий вигляд:

Петро Порошенко — 46%; Юлія Тимошенко — 36%; Юрій Бойко — 34%; Володимир Зеленський — 29%; Олег Ляшко — 26%.

[ + – ] Майже третина українців ні в якому разі не проголосувала на президентських виборах за Зеленського

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, на початку липня "Социс" опублікував результати соцопитування, згідно з якими в трійці лідерів за президентським рейтингом були Зеленський, Порошенко та Смешко.

Згідно з результатами проведеного раніше опитування групи "Рейтинг", до Верховної Ради проходили 4 політсили.