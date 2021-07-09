В опитуванні від "Соцісу" в трійці лідерів за президентським рейтингом опинилися Зеленський, Порошенко та Смешко

Судячи з результатів дослідження, якби Бойко вийшов до другого туру виборів, то він програв би і Зеленському і Порошенку.

Соціологічна група "Соціс" опублікувала результати свіжого опитування про соціально-політичну ситуацію в країні, у процесі якого в респондентів запитували, зокрема, і за кого б вони проголосували, якби вибори президента України проходили найближчої неділі.

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Так, судячи з оприлюдненого соціологами документу, президентський рейтинг Ігоря Смешка виявився вищим, ніж у Юлії Тимошенко та Юрія Бойка.

Відповіді респондентів на питання про те, за кого вони проголосували б, розподілилися так:

Володимир Зеленський — 22,2% серед усіх і 28,8% серед тих, хто визначився кого підтримати і пішов би на вибори. Петро Порошенко — 14,2% і 18,4%. Ігор Смешко — 7,9% і 10,3%. Юлія Тимошенко — 6,5% і 8,5%. Юрій Бойко — 6,1% і 7,9%. Володимир Гройсман — 3,2% і 4,2%. Дмитро Разумков — 3,2% і 4,1%. Євген Мураєв — 3,0% і 3,9%. Віктор Медведчук — 2,6% і 3,4%. Олег Ляшко — 1,5% і 1,9%. Віталій Кличко — 1,5 і 1,9%. Олег Тягнибок — 1,0% і 1,2%. Кіра Рудик — 0,6% і 0,7%. інший кандидат — 3,7% і 4,8%.

12% від усіх респондентів вагалися з відповіддю, а 11,2% заявили, що не пішли б голосувати.

[ + – ] Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосували б українці в першому турі виборів

Варто зазначити, що якщо б у другий тур президентських виборів пройшли Зеленський і Порошенко, то за чинного президента проголосували б 60% серед респондентів, які визначилися, і тих, хто пішов би голосувати. Якби Зеленський у другому турі опинився разом із Бойком, то виграв би вибори із 76% голосів.

А ось якби до другого туру президентських виборів вийшли Порошенко та Бойко, то, судячи з результатів опитування, нардеп від "Євросолідарності" переміг би з результатом 60%.

[ + – ] Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосували б українці у другому турі виборів [ + – ] Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосували б українці у другому турі виборів

Соцопитування проведене соціологічною групою "Соціс" (Socis), терміни проведення дослідження: 25-30 червня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Вибірка — 2 000 осіб. Метод дослідження: телефонне опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з ймовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/- 2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/- 1.5% — для показників близьких до 10% і +/- 1.1% — для показників, близьких до 5%.

Варто зазначити, що результати інших соцопитувань свідчать про те, що в червні в президентських рейтингах Ігор Смешко, як правило, опинявся на пʼятому місці за рівнем підтримки серед тих, хто визначився з вибором і готовий був голосувати.

Нагадаємо, відповідно до одного з останніх соцопитувань групи "Рейтинг", до Верховної Ради проходили 4 політсили: "Слуга народу", "Євросолідарність", ОПЗЖ і "Батьківщина". За партію Смешка "Сила і честь" готові були проголосувати лише 3,2% з респондентів, які визначилися.