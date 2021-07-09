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В опросе от "Социса" в тройке лидеров по президентскому рейтингу оказались Зеленский, Порошенко и Смешко

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Фото: Офис президента | Владимир Зеленский

Судя по результатам исследования, если бы Бойко вышел во второй тур выборов, то он проиграл бы и Зеленскому и Порошенко.

Социологическая группа "Социс" опубликовала результаты свежего опроса о социально-политической ситуации в стране, в ходе которого у респондентов спрашивали, в том числе, и за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье.

Так, судя по обнародованному социологами документу, президентский рейтинг Игоря Смешко оказался выше, чем у Юлии Тимошенко и Юрия Бойко.

Ответы респондентов на вопрос о том, за кого они проголосовали бы, распределились следующим образом:

  1. Владимир Зеленский — 22,2% среди всех и 28,8% среди тех, кто определился кого поддержать и пошел бы на выборы;
  2. Петр Порошенко — 14,2% и 18,4%;
  3. Игорь Смешко — 7,9% и 10,3%;
  4. Юлия Тимошенко — 6,5% и 8,5%;
  5. Юрий Бойко — 6,1% и 7,9%;
  6. Владимир Гройсман — 3,2% и 4,2%;
  7. Дмитрий Разумков — 3,2% и 4,1%;
  8. Евгений Мураев — 3,0% и 3,9%;
  9. Виктор Медведчук — 2,6% и 3,4%;
  10. Олег Ляшко — 1,5% и 1,9%;
  11. Виталий Кличко — 1,5 и 1,9%;
  12. Олег Тягнибок — 1,0% и 1,2%;
  13. Кира Рудык — 0,6% и 0,7%
  14. другой кандидат — 3,7% и 4,8%.

12% от всех респондентов затруднились с ответом, а 11,2% заявили, что не пошли бы голосовать.

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Свежий президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы в первом туре выборов

Примечательно, что если бы во второй тур президентских выборов прошли Зеленский и Порошенко, то за действующего президента проголосовали бы 60% среди определившихся респондентов и тех, кто пошел бы голосовать. Если бы Зеленский во втором туре оказался вместе с Бойко, то выиграл бы выборы с 76% голосов.

А вот если бы во второй тур президентских выборов вышли Порошенко и Бойко, то, судя по результатам опроса, нардеп от "Евросолидарности" победил бы с результатом 60%.

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Свежий президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы во втором туре выборов
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Свежий президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы во втором туре выборов

Соцопрос проведен социологической группой "Социс" (Socis), сроки проведения исследования: 25 — 30 июня 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Выборка — 2 000 человек. Метод исследования: телефонный опрос CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): (доверительный интервал): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% — для показателей близких к 10% и +/- 1.1% — для показателей, близких к 5%.

Примечательно, что результаты других соцопросов свидетельствуют о том, что в июне в президентских рейтингах Игорь Смешко, как правило, оказывался на пятом месте по уровню поддержки среди тех, кто определился с выбором и готов был голосовать.

Напомним, согласно одному из последних соцопросов группы "Рейтинг", в Верховную Раду проходили 4 политсилы: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина". За партию Смешко "Сила и честь" головы были проголосовать лишь 3,2% из определившихся респондентов.