В тройке лидеров по президентскому рейтингу оказались Зеленский, Порошенко и Тимошенко - опрос

За Порошенко ни при каких условиях не проголосовала бы з почти половина респондентов, за Зеленского — треть.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то наибольшее количество голосов на них набрал бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса группы "Рейтинг", проведенного с 23 по 25 июля 2021 года.

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Так, если бы выборы проводились в ближайшее время, то голоса украинцев распределились бы следующим образом:

Владимир Зеленский — 27,7% (среди тех, кто точно проголосовал бы и определился с выбором); Петр Порошенко — 13,4%; Юлия Тимошенко — 11,4%; Юрий Бойко — 10,1%; Игорь Смешко — 7,8%; Владимир Гройсман — 6,1%; Евгений Мураев — 6,0%; Дмитрий Разумков — 4,1%.

Президентский рейтинг остальных потенциальных кандидатов на эту должность ниже 3%. Около 5,3% респондентов заявили, что не пойдут на выборы, а еще 6% затруднились с ответом на этот вопрос.

[ + – ] Около 5,3% респондентов заявили, что не пойдут на выборы

[ + – ] Рейтинг Зеленского практически не сокращается

Примечательно, что нардеп от "Европейской солидарности" и бывший глава государства Петр Порошенко оказался на первом месте среди тех, за кого респонденты на президентских выборах не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.

В целом же ТОП-5 политиков, за которых участники опроса ни в коем случае не отдали бы голоса, выглядит следующим образом:

Петр Порошенко — 46%; Юлия Тимошенко — 36%; Юрий Бойко — 34%; Владимир Зеленский — 29%; Олег Ляшко — 26%.

[ + – ] Почти треть украинцев ни в коем случае не проголосовали на президентских выборах за Зеленского

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, в начале июля "Социс" опубликовал результаты соцопроса, согласно которым в тройке лидеров по президентскому рейтингу были Зеленский, Порошенко и Смешко.

Согласно результатам проведенного ранее опроса группы "Рейтинг", в Верховную Раду проходили 4 политсилы.