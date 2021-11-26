"Гордон из штанов выпрыгивает, позорище": Зеленский сказал, кто боится его второго срока (видео)

Говоря о возможности пойти на второй президентский срок, Зеленский сказал, что "должен только своим детям".

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил про украинского журналиста Дмитрия Гордона, когда говорил о втором президентском сроке на пресс-марафоне 26 ноября. Его речь транслировали в YouTube.

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"Даже если я не пойду на второй президентский срок, они так боятся. Гордон аж из штанов выпрыгивает. Не должен идти! Не должен! Не должен! Господи, Боже мой. Разве это самое главное? Я не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен. Я должен только им… Позорище", — сказал президент Украины.

Подробнее о том, как прошла пресс-конференция президента, читайте в текстовой трансляции Фокуса.

Отметим, что Гордон в последнее время часто критикует Зеленского. В начале ноября он сказал, что президенту не надо баллотироваться на второй срок даже при максимальном рейтинге.

В одном их эфиров программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" Гордон сказал, что Зеленский для него умер.