Журналісти, які залишилися без запрошень на пресмарафон Зеленського, вийдуть на акцію протесту

Під час демонстрації співробітники ЗМІ мають намір висловити обурення проти "гібридної цензури".

Низка українських журналістів, які не отримали запрошень на пресконференцію президента України Володимира Зеленського, присвячену екватору його перебування на посаді, мають намір вийти на акцію біля місця проведення зустрічі, щоб "висловити протест проти цензури". Про це написала на своїй сторінці у Facebook співзасновниця проекту "Заборона" Катерина Сергацкова.

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"Завтра журналісти, редактори та співробітники ЗМІ прийдуть під місце проведення так званої пресконференції президента Володимира Зеленського, щоб озвучити протест проти гібридної цензури", — повідомила Сергацкова.

Співзасновниця "Заборони" наголосила, що журналісти мають рівні можливості в доступі до інформації та мають право поставити Зеленському запитання, відповіді на які потрібні суспільству, тоді як Офіс президента, за її словами, "хоче спілкуватися лише з обраними, створюючи лояльний міхур преси".

"Ні, не вийде", — наголосила Сергацкова.

Обурення щодо формату майбутньої пресконференції Зеленського висловила й Анастасія Товт, кореспондентка видання "Страна", яке опинилося під санкціями РНБО.

"30 питань від журналістів. Жодної акредитації немає: вхід за особистими запрошеннями. Наче це не пресконференція, а закрита БДСМ-вечірка. Кастинг цих самих журналістів проведе Офіс президента. Виберуть, звичайно, найзубастіших і найсміливіших. Адже наш гарант не боїться критики", — написала Товт.

Невдоволенням із цього питання поділилася й Анна Бабінець, головна редакторка агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо", яке оприлюднило фільм про офшори Зеленського.

"Раніше на пресконференції президента можна було хоча б спробувати акредитуватися. Одного разу "Слідство.Інфо" навіть змогло там побувати та поставити Зеленському кілька незручних питань. Тепер пресконференції організуються як приватні вечірки — на особисті запрошення з Офісу президента", — написала. головна редакторка агентства.

Бабінець зазначила, що представники "Слідство.Інфо" не отримали запрошення на пресконференцію, оскільки "запитання про офшори Зеленського, схоже, не в списку найважливіших" і "ще сильніше знижують рейтинг".

Зазначимо, пресконференція Зеленського має розпочатися о 12:00 у п'ятницю, 25 листопада. В Офісі президента запевнили, що на неї запросять представників "30 провідних і міжнародних видань". Спершу ЗМІ повідомляли, що зустріч відбудеться в одній зі столичних піцерій на Подолі, проте пізніше видання "Бабель" із посиланням на джерела розповіло, що місцем проведення обрали коворкінг Creative State Arsenal на метро "Арсенальна".