Оставшиеся без приглашений на пресс-марафон Зеленского журналисты выйдут на акцию протеста

Во время демонстрации сотрудники СМИ намерены высказать возмущение против "гибридной цензуры".

Ряд украинских журналистов, которые не получили приглашений на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, посвященную экватору его пребывания на должности, намерены выйти на акцию возле места проведения встречи, чтобы "высказать протест против цензуры". Об этом написала на своей странице в Facebook соосновательница проекта "Заборона" Екатерина Сергацкова.

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"Завтра журналисты, редактора и сотрудники СМИ придут под место проведения так называемой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, чтобы озвучить протест против гибридной цензуры", — сообщила Сергацкова.

Соосновательница "Забороны" подчеркнула, что журналисты имеют равные возможности в доступе к информации и вправе задать Зеленскому вопросы, ответы на которые нужны обществу, тогда как Офис президента, по ее словам, "хочет общаться только с избранными, создавая лояльный пузырь прессы".

"Нет, не получится", — подчеркнула Сергацкова.

Возмущение по поводу формата грядущей пресс-конференции Зеленского высказала и корреспондент оказавшегося под санкциями СНБО издания "Страна" Анастасия Товт.

"30 вопросов от журналистов. Никакой аккредитации нет: вход по личным приглашениям. Словно это не пресс-конференция, а закрытая БДСМ-вечеринка. Кастинг этих самых журналистов проведет Офис президента. Выберут, конечно, самых зубастых и смелых. Наш гарант ведь не боится критики", — написала Товт.

Недовольством по этому вопросу поделилась и Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо", которое обнародовало фильм об офшорах Зеленского.

"Ранее на пресс-конференции президента можно было хотя бы попытаться аккредитоваться. Однажды "Слідство.Інфо" даже смогло там побывать и задать Зеленскому парочку неудобных вопросов. Теперь пресс-конференции организуются как частные вечеринки — по личным приглашениям из Офиса президента", — написала главред агентства.

Бабинец отметила, что представители "Слідство.Інфо" не получили приглашения на пресс-конференцию, поскольку "вопросі об офшорах Зеленского, похоже, не в списке важнейших" и "еще сильнее снижают рейтинг".

Отметим, пресс-конференция Зеленского должна начаться в 12:00 в пятницу, 25 ноября. В Офисе президента заверили, что на нее пригласят представителей "30 ведущих и международных изданий". Сперва СМИ сообщали, что встреча состоится в одной из столичных пиццерий на Подоле, однако позже издание "Бабель" со ссылкой на источники рассказало, что местом проведения выбрали коворкинг Creative State Arsenal на метро "Арсенальная".