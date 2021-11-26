Охорона Зеленського після пресконференції збила з ніг журналістку телеканалу "Прямий"

Після пресмарафону біля автомобіля президента почалася тиснява, внаслідок якої співробітниця ЗМІ впала на плитку й отримала забиті місця.

Після завершення пресконференції президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 26 листопада, біля автомобіля глави держави сталася тиснява. Охороні довелося відтісняти співробітників ЗМІ від машини, внаслідок чого журналістка телеканалу "Прямий" Анна Дзьоба впала на плитку. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

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"Охоронці поспіхом застрибували в машину супроводу", — розповідають у публікації.

Видання "Вести" також опублікувало відео Анни Дзьоби після падіння.

"В Анни Дзьоби забиття руки та кров, на місце викликали медиків", — повідомляють журналісти.

Нагадаємо, під час пресмарафону Зеленський відповів на запитання журналістів 30 видань. Зустріч тривала майже 5,5 години.

Фокус вів текстову трансляцію з найцікавішими заявами Зеленського.