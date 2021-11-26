Охрана Зеленского после пресс-конференции сбила с ног журналистку телеканала "Прямой"

После пресс-марафона возле автомобиля президента началась давка, вследствие которой сотрудница СМИ упала на плитку и получила ушибы.

После завершения пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, которая прошла 26 ноября, возле автомобиля главы государства случилась давка. Охране пришлось оттеснять сотрудников СМИ от машины, вследствие чего журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоба упала на плитку. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

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"Охранники в спешке запрыгивали в машину сопровождения", — рассказывают в публикации.

Издание "Вести" также опубликовало видео Анны Дзьобы после падения.

"У Анны Дзьобы ушиб руки и кровь, на место вызвали медиков", — сообщают журналисты.

Напомним, в ходе пресс-марафона Зеленский ответил на вопросы журналистов 30 изданий. Встреча длилась почти 5,5 часов.

Фокус вел текстовую трансляцию с самыми интересными заявлениями Зеленского.