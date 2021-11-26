Зеленський оголосив реформу ЖКГ в Україні на 300 мільярдів гривень: що змінюватимуть

Зміни передбачають підвищення енергобезпеки країни. За гроші з бюджету проведуть термомодернізацію житлових багатоповерхівок і громадських будівель.

Українська влада хоче за три роки реалізувати реформу ЖКГ вартістю 300 мільярдів гривень. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні 26 листопада, який транслювали в YouTube.

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За ці гроші, за словами Зеленського, проведуть термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через загрозу припинення транзиту газу з Росії.

"Ми продемонструємо серйозні кроки в термомодернізації наступного року. Це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше газу", – зазначив глава держави.

За його словами, без цієї програми не можна досягти енергобезпеки країни.

Ринкові тарифи на комуналку

Президент заявив, що тарифи на комунальні послуги мають бути ринковими. У зв'язку з цим Зеленський виступив за максимальне використання електроенергії замість газу.

"Люди переконані, що газ дешевший за електроенергію. Зараз ми бачимо, що газ може бути дорожчим у рази", – підсумував він.

Докладніше про те, як пройшла пресконференція президента, читайте в текстовій трансляції Фокусу.

Нагадаємо, що в серпні цього року в Україні скасували обмеження на відключення населення від комунальних послуг за борги з оплати.

Фокус писав, як у Миколаєві в боржника з комунальних платежів забрали авто Renault Twingo 1999 року. Машину завантажили на евакуатор і відвезли на штрафмайданчик.