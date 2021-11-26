В Україні конфіскували автомобіль за борги з комунальних платежів

Власник Renault Twingo не платив за опалення й ігнорував рішення судів. Заборгованість становила 14 тис. гривень.

У Миколаєві вилучили автомобіль у злісного боржника з комунальних платежів. Renault Twingo 1999 завантажили на евакуатор і відправили на штрафмайданчик. Про це повідомляє Autoua.net.

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В ОКП "Миколаївтеплоенерго" пояснили, що власник Renault Twingo заборгував 14 тисяч гривень за опалення. Він не лише не бажав оплачувати рахунки, а й ігнорував судові рішення від 2011, 2014 та 2018 років.

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Тому 25 листопада провели опис і арешт майна боржника, а саме автомобіль Renault Twingo. Машину було евакуйовано на майданчик ДП "Сетам" для оцінки та подальшого примусового продажу, проте власник того ж дня погасив заборгованість у повному обсязі.

У "Миколаївтеплоенерго" стверджують, що це вже сьоме авто, вилучене в злісних неплатників за комунальні послуги за останні пів року.

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Також в Україні останнім часом розпочали конфіскацію автомобілів у порушників ПДР, які не сплачують штрафи. Серед вилучених автомобілів – і дуже недешевий Range Rover.

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