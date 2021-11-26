В Украине конфисковали автомобиль за долги по коммунальным платежам

Владелец Renault Twingo не платил за отопление и игнорировал решения судов. Задолженность составила 14 тыс. гривен.

В Николаеве изъяли автомобиль у злостного должника по коммунальным платежам. Renault Twingo 1999 года погрузили на эвакуатор и отправили на штрафплощадку. Об этом сообщает Autoua.net.

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В ОКП "Николаевтеплоэнерго" объяснили, что владелец Renault Twingo задолжал 14 тыс. гривен за отопление. Он не только не желал оплачивать счета, но и игнорировал судебные решения от 2011, 2014 и 2018 годов.

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Поэтому 25 ноября провели опись и арест имущества должника, а именно автомобиля Renault Twingo. Машина была эвакуирована на площадку ГП "Сетам" для оценки и последующей принудительной продажи, однако владелец в тот же день погасил задолженность в полном объеме.

В "Николаевтеплоэнерго" утверждают, что это уже седьмой автомобиль, изъятый у злостных неплательщиков за коммунальные услуги за последние полгода.

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