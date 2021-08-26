В Україні дозволили відключати квартири і будинки боржників від комунальних послуг

Постачальники послуг можуть відключати боржників через 30 днів після того, як область вийде з "червоної" зони карантину.

В Україні офіційно скасували обмеження на відключення населення від комунальних послуг за заборгованість з оплати. Про це повідомляє "Прямий".

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Ці обмеження раніше діяли через умови адаптивного карантину, який діє в Україні на тлі пандемії COVID-19.

У закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" внесли правки, після яких заборона на відключення населення від комунальних послуг через борги по оплаті буде діяти тільки в регіонах, на які поширюється "червона" зона карантину.

Після внесення правок із закону був видалений підпункт 5 пункту 3 : "На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення/призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі їх несплати або оплати в повному обсязі ".

Замість підпункту додали підпункт 3.1: "На території регіонів України (областей, м.Києва., м.Севастополя), в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), на період дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення/призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі їх несплати або оплати в повному обсязі ".

Таким чином, постачальники послуг отримують право відключати боржників через 30 днів після того, як регіон вийде з "червоної" зони карантину. Щоб відновити подачу комунальної послуги, побутовим споживачам потрібно буде погасити заборгованість по оплаті і додатково сплатити послугу повторного підключення. Наприклад, витрати клієнтів на повторне підключення до електроенергії можуть скласти від 600 до 2000 гривень.

Раніше Фокус пояснював, як українським боржникам з комуналки будуть арештовувати рахунки в банках. Виконавча служба буде братися за справу лише в тому випадку, якщо факт заборгованості підтверджений судом, а побутовий споживач відмовляється погашати борги з оплати комуналки.

Також Фокус повідомляв, що водоканал придумав, як вибити гроші у сотень тисяч боржників. Нова постанова Нацбанку дозволила судовим виконавцям оперативно отримувати інформацію про банківські рахунки громадян, і в Одесі водоканал зібрався блокувати банківські карти боржників з оплати комуналки.