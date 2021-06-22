Заблокують банківські карти: водоканал вигадав, як вибити гроші у сотень тисяч боржників

Нова постанова НБУ дозволила судовим виконавцям оперативно отримувати інформацію про банківські рахунки громадян.

Філія "Інфоксводоканал", який орендує одеський водоканал, через несплату боргів за воду збирається заблокувати банківські платіжні карти майже 300 тисячам жителів міста. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

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В "Інфоксводоканалі" розповідають, що споживачі заборгували їм майже 250 мільйонів гривень. У підприємстві наголошують, що, незважаючи на зростання споживання води, яке призвело до збільшення витрат на її підготовку й транспортування, платіжки за поточний місяць оплатила лише половина споживачів.

"Щоб не допустити перебоїв у постачанні води юристи підприємства мають намір скористатися законним правом — стягувати заборгованість у судовому порядку. Значно спрощують цю роботу останні зміни законодавства. Без виклику сторін, суд виносить наказ про стягнення боргу", — повідомляють в "Інфоксводоканалі".

Зазначається, що тепер приватним і державним виконавцям не складає труднощів швидко отримати від усіх банків країни чи є у боржників відкриті рахунки і кошти на них. Після отримання такої інформації, запевняють в компанії, на рахунки накладається арешт, картки блокуються, а борги стягуються з них автоматично.

В "Інфоксводоканалі" розповідають, що кількість підготовлених їхніми юристами матеріалів для судового розгляду доходить до сотні тисяч.

"І за попередніми підрахунками, третина споживачів у разі несплати боргу до кінця місяця ризикує отримати судовий наказ і, відповідно, може втратити можливість повноцінно користуватися своїми банківськими картами", — зазначають у компанії.

У підприємстві розповідають, що найбільшою проблемою для водоканалу є борги від місяця до трьох.

"Йдеться про абонентів, які вважають, що кілька сотень гривень — копійки. Саме таких "копійок" набігає на десятки мільйонів гривень", — повідомляють у водоканалі.

У компанії закликають споживачів вчасно платити за комунальні послуги, інакше крім блокувань карток їм доведеться зіткнутися і з оплатою судового з виконавчим зборів.

Зазначимо, раніше в ЗМІ вже повідомлялося про випадки блокувань банківських карт через несплату боргів за комунальні послуги.

Відповідну зміну ухвалив Нацбанк України, набула чинності вона із 6 квітня 2021 року. Тепер ця система працює так:

Виконавець отримує судове рішення щодо арешту грошей або рахунку боржника. Виконавець за допомогою автоматизованої системи перевіряє в інформаційних системах банків чи є у боржника рахунки. Система банку передає виконавцю інформацію про рахунки боржника та суми на них. Виконавець формує в системі постанову про арешт. Рішення про арешт виконує представник банку.

Нагадаємо, в березні Держстат повідомляв, що тарифи на комунальні послуги в Україні за рік виросли на 30%.

Нещодавно Фокус розповідав, що жителю Києва прийшла платіжка за опалення з боргом у 150 тисяч гривень.