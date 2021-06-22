Заблокируют банковские карты: водоканал придумал, как выбить деньги у сотен тысяч должников

Новое постановление НБУ позволило судебным исполнителям оперативно получать информацию о банковских счетах граждан.

Филиал "Инфоксводоканал", арендующий одесский водоканал, из-за неуплаты долгов за воду собирается заблокировать банковские платежные карты почти 300 тысячам жителей города. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

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В "Инфоксводоканале" рассказывают, что потребители задолжали им около 250 миллионов гривен. В предприятии отмечают, что, несмотря на рост потребления воды, которое привело к увеличению расходов на ее подготовку и транспортировку, платежки за текущий месяц оплатила лишь половина потребителей.

"Чтобы не допустить перебоев в снабжении воды юристы предприятия намерены воспользоваться законным правом — взыскивать задолженность в судебном порядке. Значительно упрощают эту работу последние изменения законодательства. Без вызова сторон, суд выносит приказ о взыскании долга", — сообщают в "Инфоксводоканале".

Отмечается, что теперь частным и государственным исполнителям не составляет труда быстро получить от всех банков страны есть ли у должников открытые счета и средства на них. После получения такой информации, уверяют в компании, на счета накладывается арест, карточки блокируются, а долги стягиваются с них автоматически.

В "Инфоксводоканале" рассказывают, что количество подготовленных их юристами материалов для судебного рассмотрения доходит до сотни тысяч.

"И по предварительным подсчетам, треть потребителей в случае неуплаты долга до конца месяца рискует получить судебный приказ и, соответственно, может потерять возможность полноценно пользоваться своими банковскими картами", — отмечают в компании.

В предприятии рассказывают, что самой большой проблемой для водоканала являются долги от месяца до трех.

"Речь идет об абонентах, которые считают, что несколько сотен гривен — копейки. Именно таких "копеек" набегает на десятки миллионов гривен", — сообщают в водоканале.

В компании призывают потребителей вовремя платить за коммунальные услуги, иначе помимо блокировок карточек им придется столкнуться и с оплатой судебного с исполнительным сборов.

Отметим, ранее в СМИ уже сообщалось о случаях блокировок банковских карт из-за неуплаты долгов за коммунальные услуги.

Соответствующее изменение принял Нацбанк Украины, вступило в силу оно с 6 апреля 2021 года. Теперь эта система работает следующим образом:

исполнитель получает судебное решения касательно ареста денег или счета должника; исполнитель с помощью автоматизированной системы проверяет в информационных системах банков есть ли у должника счета; система банка передает исполнителю информацию о счетах должника и суммах на них; исполнитель формирует в системе постановление об аресте; решение об аресте исполняет представитель банка.

Напомним, в марте Госстат сообщал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине за год выросли на 30%.

Недавно Фокус рассказывал, что жителю Киева пришла платежка за отопление с долгом в 150 тысяч гривен.