Тарифы на "коммуналку" выросли на 30% за год, - Госстат

Кроме того, украинцы накопили якобы рекордное количество долга за коммунальные услуги.

В январе 2021 года украинцы должны оплатить за коммунальные услуги 30,8 млрд гривен, что на 30% больше, чем в январе 2020 года, сообщает Госстат.

Так, месячное начисление с начала 2020 года по первый месяц 2021 года увеличилось на 7,4 млрд гривен. В первом месяце 2020 года украинцы должны были оплатить "коммуналку" на 23,4 млрд гривен.

В январе 2021 года население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 23,9 млрд.

За какие услуги должны украинцы:

За газ — 34,4 млрд;

За отопление и горячую воду — 26,6 млрд;

За электричество — 7,7 млрд;

За централизованное водоснабжение — 5,9 млрд;

За управление домом — 5,3 млрд;

За вывоз мусора — 1,1 млрд.

По состоянию на 1 февраля общий долг у украинцев за коммунальные услуги составляет 81 млрд гривен. Глава Жилищного союза Александр Скубченко отмечает, что эта сумма — самая большая в истории страны. За январь, по его словам, долг вырос на 7,4 млрд, а с начала отопительного сезона на 27,6 миллиардов гривен.

Лидерами по задолженности являются:

Киев — 948,5 млн

Днепропетровская область — 882,6 млн

Харьковская область — 733 млн

Меньше всего долгов у таких регионов:

Тернопольская область — 89,8 млн

Херсонская область — 100,3 млн

Кировоградская область — 100,8 млн

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что скоро 571,6 тысячи украинцев получат компенсацию после отмены льготного тарифа на электроотопление, средний размер выплат составит 564 гривны.

Ранее Кабмин снизил тарифы на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр после резкого повышения, вступают в силу с февраля и до конца отопительного сезона. В Офисе президента объявили, что большинство компаний-поставщиков газа пошли навстречу украинцам и снизили цены до 6,99 гривен за кубометр уже за январь. С 15 февраля украинским семьям уже начали рассылать платежки за прошлый месяц, и многие увидят в них не такие большие суммы.