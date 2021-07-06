У Мін'юсті розповіли, як будуть арештовувати рахунки боржників у банках
За словами чиновників, виконавча служба братиметься за справу лише в тому випадку, якщо факт заборгованості підтверджений судом, а людина відмовляється платити.
Міністерство юстиції розʼяснило, як будуть арештовуватися рахунки українців, які мають заборгованості за аліменти або комунальні послуги із 6 липня, йдеться на сайті Мінʼюсту.
У міністерстві зазначили, що із 6 липня запрацювали технічні зміни щодо інформаційної взаємодії виконавців із банками за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження, адже раніше відомості передавалися виключно в текстовому варіанті.
Спершу суд або відповідний орган повинен довести факт заборгованості (аліменти, зарплата, штраф за порушення ПДР, комунальні послуги). Якщо боржник після такої процедури відмовляється погашати борг і повертати кошти, то за справу береться Державна виконавча служба або приватні виконавці.
У Мінʼюсті підкреслили, що державні або приватні виконавці можуть заарештувати кошти на банківських рахунках боржника, і саме ця процедура була спрощена із 6 липня. Тепер банки повідомлятимуть не тільки факт наявності банківських рахунків у боржника, а і їхні номерні позначки та суми залишків на них.
Якщо раніше накладалися арешти на всі рахунки боржника в різних банках, то зараз виконавець може заарештувати тільки один рахунок, а власник зможе розпоряджатися грошима, що залишилися.
За даними Мінʼюсту, українці можуть перевірити, чи мають вони заборгованості, на таких платформах:
- Єдиний реєстр боржників;
- портал Онлайн-будинок юстиції;
- електронний сервіс державних послуг Дія;
- Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).
Раніше Фокус у своїй статті писав, що українським банкам дозволили автоматично списувати гроші з рахунків громадян, і розʼяснював, кого нововведення торкнуться.
Також Фокус розповідав, що Верховна Рада заборонила колекторам тероризувати українців. За порушення положень закону колекторів штрафуватимуть на суми від 51 тисячі до 102 тисяч гривень.