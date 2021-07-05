Українським банкам дозволили автоматично списувати гроші з рахунків громадян: кого торкнеться

Мін'юст розширив перелік боржників, із рахунків яких гроші будуть списуватися автоматично за рішенням суду. До того ж, процес списання став набагато простішим.

В Україні банкам із 6 липня дозволено автоматично списувати гроші з рахунків боржників на вимогу державних або приватних виконавців. Це стало можливим завдяки наказу Міністерства юстиції №1061/5 від 23 березня 2021 року.

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Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників за аліменти, тепер же перелік тих, кого вона торкнеться, розширили на інші види боргів, зокрема на:

боржників за виплату житлово-комунальних послуг;

боржників за штрафи (зокрема, за порушення правил дорожнього руху);

боржників за виплату заробітної плати.

Як система працювала раніше

Коли хтось опинявся боржником (навіть якщо йшлося про аліменти), це необхідно було доводити в суді. Якщо навіть після рішення суду боржник не виплачував гроші, підключалася Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони проводили складну процедуру щодо арешту рахунків боржника в усіх 73 українських банках, притому останні мали право не розкрити інформацію про стан його рахунку. При цьому якщо рахунки все-таки розкривалися, виконавець повинен був поштою відправити документи з вимогою заарештувати рахунки, але до моменту арешту звідти вже могли зняти всі кошти.

Як буде тепер

Однак тепер банки зобовʼязані надати виконавцю інформацію про реквізити рахунків боржника і про суму коштів на них. Також банки і виконавці будуть взаємодіяти через АСВП (Автоматизовану систему виконавчого провадження), а не поштою, як раніше.

При цьому списати кошти, як і раніше буде неможливо без відповідного рішення суду, проте власне процес списання буде значно спрощений.

Виконавець через АСВП надсилатиме в банки вимоги на отримання інформації про рахунки боржника, після чого протягом однієї робочої години банки будуть зобовʼязані надати ці дані. Потім виконавець через цю ж систему надішле в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів. Банки зобовʼязані заарештувати рахунки та повідомити про це виконавцям, які, зі свого боку, створять платіжні вимоги на примусове списання коштів і надішлють їх банкам. Після цього банки примусово спишуть кошти з рахунків боржників і перекажуть їх на рахунки виконавчої служби, а від них гроші надійдуть до стягувачів.

Автоматично списувати борги з рахунків зможуть такі банки:

ПриватБанк;

Monobank;

ТАСкомбанк;

Оксі Банк;

Банк Схід;

Індустріалбанк;

ПроКредит Банк.

Інші банки знаходяться на стадії попередніх налаштувань для початку тестування або вже підключені до тестового режиму цієї системи.

Нагадаємо, Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників під час врегулювання протерміновної заборгованості", який забороняє колекторам тероризувати громадян.

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