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Українським банкам дозволили автоматично списувати гроші з рахунків громадян: кого торкнеться

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боржники, Україна, списання грошей, банки
Фото: УНІАН/Гонтар Володимир | Тепер списувати гроші будуть з рахунків боржників за оплату послуг ЖКГ, штрафи та зарплати

Мін'юст розширив перелік боржників, із рахунків яких гроші будуть списуватися автоматично за рішенням суду. До того ж, процес списання став набагато простішим.

В Україні банкам із 6 липня дозволено автоматично списувати гроші з рахунків боржників на вимогу державних або приватних виконавців. Це стало можливим завдяки наказу Міністерства юстиції №1061/5 від 23 березня 2021 року.

Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників за аліменти, тепер же перелік тих, кого вона торкнеться, розширили на інші види боргів, зокрема на:

  • боржників за виплату житлово-комунальних послуг;
  • боржників за штрафи (зокрема, за порушення правил дорожнього руху);
  • боржників за виплату заробітної плати.

Як система працювала раніше

Коли хтось опинявся боржником (навіть якщо йшлося про аліменти), це необхідно було доводити в суді. Якщо навіть після рішення суду боржник не виплачував гроші, підключалася Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони проводили складну процедуру щодо арешту рахунків боржника в усіх 73 українських банках, притому останні мали право не розкрити інформацію про стан його рахунку. При цьому якщо рахунки все-таки розкривалися, виконавець повинен був поштою відправити документи з вимогою заарештувати рахунки, але до моменту арешту звідти вже могли зняти всі кошти.

Як буде тепер

Однак тепер банки зобовʼязані надати виконавцю інформацію про реквізити рахунків боржника і про суму коштів на них. Також банки і виконавці будуть взаємодіяти через АСВП (Автоматизовану систему виконавчого провадження), а не поштою, як раніше.

При цьому списати кошти, як і раніше буде неможливо без відповідного рішення суду, проте власне процес списання буде значно спрощений.

Виконавець через АСВП надсилатиме в банки вимоги на отримання інформації про рахунки боржника, після чого протягом однієї робочої години банки будуть зобовʼязані надати ці дані. Потім виконавець через цю ж систему надішле в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів. Банки зобовʼязані заарештувати рахунки та повідомити про це виконавцям, які, зі свого боку, створять платіжні вимоги на примусове списання коштів і надішлють їх банкам. Після цього банки примусово спишуть кошти з рахунків боржників і перекажуть їх на рахунки виконавчої служби, а від них гроші надійдуть до стягувачів.

Автоматично списувати борги з рахунків зможуть такі банки:

  • ПриватБанк;
  • Monobank;
  • ТАСкомбанк;
  • Оксі Банк;
  • Банк Схід;
  • Індустріалбанк;
  • ПроКредит Банк.

Інші банки знаходяться на стадії попередніх налаштувань для початку тестування або вже підключені до тестового режиму цієї системи.

Нагадаємо, Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників під час врегулювання протерміновної заборгованості", який забороняє колекторам тероризувати громадян.

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