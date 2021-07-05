Українським банкам дозволили автоматично списувати гроші з рахунків громадян: кого торкнеться
Мін'юст розширив перелік боржників, із рахунків яких гроші будуть списуватися автоматично за рішенням суду. До того ж, процес списання став набагато простішим.
В Україні банкам із 6 липня дозволено автоматично списувати гроші з рахунків боржників на вимогу державних або приватних виконавців. Це стало можливим завдяки наказу Міністерства юстиції №1061/5 від 23 березня 2021 року.
Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників за аліменти, тепер же перелік тих, кого вона торкнеться, розширили на інші види боргів, зокрема на:
- боржників за виплату житлово-комунальних послуг;
- боржників за штрафи (зокрема, за порушення правил дорожнього руху);
- боржників за виплату заробітної плати.
Як система працювала раніше
Коли хтось опинявся боржником (навіть якщо йшлося про аліменти), це необхідно було доводити в суді. Якщо навіть після рішення суду боржник не виплачував гроші, підключалася Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони проводили складну процедуру щодо арешту рахунків боржника в усіх 73 українських банках, притому останні мали право не розкрити інформацію про стан його рахунку. При цьому якщо рахунки все-таки розкривалися, виконавець повинен був поштою відправити документи з вимогою заарештувати рахунки, але до моменту арешту звідти вже могли зняти всі кошти.
Як буде тепер
Однак тепер банки зобовʼязані надати виконавцю інформацію про реквізити рахунків боржника і про суму коштів на них. Також банки і виконавці будуть взаємодіяти через АСВП (Автоматизовану систему виконавчого провадження), а не поштою, як раніше.
При цьому списати кошти, як і раніше буде неможливо без відповідного рішення суду, проте власне процес списання буде значно спрощений.
Виконавець через АСВП надсилатиме в банки вимоги на отримання інформації про рахунки боржника, після чого протягом однієї робочої години банки будуть зобовʼязані надати ці дані. Потім виконавець через цю ж систему надішле в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів. Банки зобовʼязані заарештувати рахунки та повідомити про це виконавцям, які, зі свого боку, створять платіжні вимоги на примусове списання коштів і надішлють їх банкам. Після цього банки примусово спишуть кошти з рахунків боржників і перекажуть їх на рахунки виконавчої служби, а від них гроші надійдуть до стягувачів.
Автоматично списувати борги з рахунків зможуть такі банки:
- ПриватБанк;
- Monobank;
- ТАСкомбанк;
- Оксі Банк;
- Банк Схід;
- Індустріалбанк;
- ПроКредит Банк.
Інші банки знаходяться на стадії попередніх налаштувань для початку тестування або вже підключені до тестового режиму цієї системи.
Нагадаємо, Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників під час врегулювання протерміновної заборгованості", який забороняє колекторам тероризувати громадян.
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