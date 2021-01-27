Верховна Рада заборонила колекторам тероризувати українців: деталі законопроєкту

За порушення положень закону колекторів будуть штрафувати на суми від 51 тисячі до 102 тисяч гривень.

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості", який забороняє колекторам тероризувати громадян. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Народний депутат від партії "Слуга народу", голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що цей закон, що захищає громадян від бандитських методів роботи колекторів, українці "вимагають ухвалити десятиліттями".

"Ми внесли цей законопроєкт для розгляду в першому читанні. Він буде встановлювати обмеження для колекторів щодо здійснення тиску на боржників, щоб уберегти наших громадян, незалежно від того, чи повинні вони гроші комусь, чи не повинні, від втручання в їхнє особисте життя, від неправомірного тиску на них, від дзвінків вночі, від поширення інформації про них сусідам, співробітникам, керівництву і будь-яким іншим особам, від загроз. Ми переконані в тому, що кожен, безумовно, повинен платити свої борги, але будь-яке стягнення повинне здійснюватися в рамках закону і без приниження людської гідності", — пояснив він.

Парламентарій підкреслив, що цей законопроєкт підтриманий Національним банком України та уповноваженим з прав людини.

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Законом передбачена заборона колекторам телефонувати боржникам з 20:00 до 8:00 і більше, ніж два, рази на день, повідомляти третім особам про борг, вимагати від родичів погасити борги. Також документ визначає термін "колекторська компанія" і покладає на Нацбанк обов'язок вести реєстр таких установ, встановлює вимоги кредитодавцям і колекторським компаніям дотримуватися вимог етичної поведінки.

За порушення вимог закону кредиторами і колекторами передбачені штрафи розміром від 51 тис. до 102 тис. грн.

Законопроєкт у першому читанні підтримали 355 народних депутатів. Наразі готується його розгляд у другому читанні.

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