Верховная Рада запретила коллекторам терроризировать украинцев: детали законопроекта

За нарушение положений закона коллекторов будут штрафовать на суммы от 51 тысячи до 102 тысяч гривен.

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности", который запрещает коллекторам терроризировать граждан. Об этом сообщается на сайте парламента.

Народный депутат от партии "Слуга народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что этот закон, защищающий граждан от бандитских методов работы коллекторов, украинцы "требуют принять десятилетиями".

"Мы внесли этот законопроект для рассмотрения в первом чтении. Он будет устанавливать ограничения для коллекторов относительно осуществления давления на должников, чтобы уберечь наших граждан, независимо от того, должны ли они деньги кому-то или не должны, от вмешательства в их личную жизнь, от неправомерного давления на них, от звонков ночью, от распространения информации о них соседям, сотрудникам, руководству и любым другим лицам, от угроз. Мы убеждены в том, что каждый, безусловно, должен платить свои долги, но любое взыскание должно осуществляться в рамках закона и без унижения человеческого достоинства", – пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что этот законопроект поддержан Национальным банком Украины и уполномоченным по правам человека.

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Законом предусмотрен запрет коллекторам звонить должнику с 20:00 до 8:00 и более двух раз в день, сообщать третьим лицам о долге, требовать от родственников погасить долги. Также документ определяет термин "коллекторская компания" и возлагает на Нацбанк обязанность вести реестр таких учреждений, устанавливает требования кредитодателям и коллекторским компаниям соблюдать требования этического поведения.

За нарушение требований закона кредиторами и коллекторами предусмотрены штрафы в размере от 51 тыс. до 102 тыс. грн.

Законопроект в первом чтении поддержали 355 народных депутатов. Сейчас готовится его рассмотрение во втором чтении.

Напомним, что делать, если навязчивые коллекторы не дают прохода.