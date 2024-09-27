В 2 рази більше, ніж мінімальна зарплата: у Мін'юсті розповіли про витрати на ув'язнених (інфографіка)

Зарплати персоналу колоній та СІЗО у 2024 році зросли на чверть, а мінімальна заробітна плата решти громадян — на 6%, розповів юрист Володимир Богатир. Крім того, не відомо, скільки ж саме витрачається саме на ув'язнених, а не на охоронців.

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Згідно з даними Міністерства юстиції, протягом останніх семи років суми, які держава витрачає на утримання ув'язнених, зросли у три рази — з 4,2 тис. грн до 14,2 тис. грн. Тим часом мінімальна заробітна плата протягом цих років була менша за витрати за колонії у 2-3 рази. Адвокат, к.ю.н. Володимир Богатир на порталі УНН пояснив, звідки взялось таке співвідношення та що воно означає.

Богатир розповів, що 14 липня отримав відповідь відомства на питання щодо вартості утримання в установах Державної кримінально-виконавчої служби Україн (колоніях, ізоляторах тощо). Згідно з наявною інформацією, у 2016 році вартість утримання одного ув'язненого становила 4 258 грн, у 2023 — 14 165 грн: тобто є зростання у 3,3 раза. Тим часом адвокат звернув увагу, що усі ці роки розмір мінімальної заробітної плати відставав у 2-3 рази: у 2016 році — це 1 378 грн, у 2023 — 6 700 грн.

Для наочності на УНН створили інфографіку з витратами на ув'язнених (зелена крива) та зарплатою (синя). Бачимо, що зелена крива завжди вище синьої і зростає стрімкіше.

Ув'язнені в Україні - Мін'юст про витрати 2016-2023 рр. Фото: УНН

Мін'юст також пояснив, що кошти витрачаються в кількох напрямках. Частина іде на ув'язнених, частина — на зарплати персоналу установ відбування покарання, частина — на комунальні послуги та матеріально-технічне забезпечення. Юрист звернув увагу на розподіл бюджетних коштів у 2024 році. Всього на установи Мін'юсту було виділено 8,7 млрд грн, з них 6,1 млрд грн пішло на зарплати персоналу, і лише 900 млн — на комунальні послуги. При цьому зарплати в колоніях протягом року зросли на 24%, а мінімальна зарплата — на 6%. З цього він зробив два висновки. Перший висновок: державу, схоже, більше турбують громадяни, які працюють в колоніях та СІЗО, ніж ті, хто утримує сам себе і заробляє іншим способом. Другий: до ув'язнених доходять набагато менші суми, ніж виділяються.

"Тобто більша частина вартості утримання ув’язненого — це утримання персоналу кримінально-виконавчої служби. Скільки насправді коштів на життя лишається засудженим та особам, узятим під варту, — залишається лише здогадуватися", — сказав Богатир.

Зазначимо, 4 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови міністерства юстиції Дениса Малюська. Фокус розповів, чим посадовець найбільше запам'ятався. Серед іншого — фотографією у позі "лотоса" на робочому столі та "жартами" про ймовірну втечу до Нідерландів.

Нагадуємо, у квітні 2024 року народні депутати прийняли рішення про можливість мобілізації ув'язнених до лав ЗСУ. Влітку розслідувачі розповіли, у які підрозділи потрапили колишні засуджені та як вони служать.