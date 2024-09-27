В 2 раза больше, чем минимальная зарплата: в Минюсте рассказали о расходах на заключенных (инфографика)

Зарплаты персонала колоний и СИЗО в 2024 году выросли на четверть, а минимальная заработная плата остальных граждан — на 6%, рассказал юрист Владимир Богатырь. Кроме того, не известно, сколько же именно тратится именно на заключенных, а не на охранников.

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Согласно данным Министерства юстиции, в течение последних семи лет суммы, которые государство тратит на содержание заключенных, выросли в три раза — с 4,2 тыс. грн до 14,2 тыс. грн. Между тем минимальная заработная плата в течение этих лет была меньше расходов по колонии в 2-3 раза. Адвокат, к.ю.н. Владимир Богатырь на портале УНН объяснил, откуда взялось такое соотношение и что оно означает.

Богатырь рассказал, что 14 июля получил ответ ведомства на вопрос о стоимости содержания в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (колониях, изоляторах и т.д.). Согласно имеющейся информации, в 2016 году стоимость содержания одного заключенного составляла 4 258 грн, в 2023 — 14 165 грн: есть рост в 3,3 раза. Между тем адвокат обратил внимание, что все эти годы размер минимальной заработной платы отставал в 2-3 раза: в 2016 году — это 1 378 грн, в 2023 — 6 700 грн.

Для наглядности на УНН создали инфографику с расходами на заключенных (зеленая кривая) и зарплатой (синяя). Видим, что зеленая кривая всегда выше синей и растет стремительнее.

Заключенные в Украине — Минюст о расходах 2016-2023 гг. Фото: УНН

Минюст также пояснил, что средства расходуются в нескольких направлениях. Часть идет на заключенных, часть — на зарплаты персонала учреждений отбывания наказания, часть — на коммунальные услуги и материально-техническое обеспечение. Юрист обратил внимание на распределение бюджетных средств в 2024 году. Всего на учреждения Минюста было выделено 8,7 млрд грн, из них 6,1 млрд грн ушло на зарплаты персонала, и лишь 900 млн — на коммунальные услуги. При этом зарплаты в колониях в течение года выросли на 24%, а минимальная зарплата — на 6%. Из этого он сделал два вывода. Первый вывод: государство, похоже, больше беспокоят граждане, которые работают в колониях и СИЗО, чем те, кто содержит сам себя и зарабатывает другим способом. Второй: до заключенных доходят гораздо меньшие суммы, чем выделяются.

"То есть большая часть стоимости содержания заключенного — это содержание персонала уголовно-исполнительной службы. Сколько на самом деле средств на жизнь остается осужденным и лицам, взятым под стражу, — остается только догадываться", — сказал Богатырь.

Отметим, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы министерства юстиции Дениса Малюська. Фокус рассказал, чем чиновник больше всего запомнился. Среди прочего — фотографией в позе "лотоса" на рабочем столе и "шутками" о вероятном побеге в Нидерланды.

Напоминаем, в апреле 2024 года народные депутаты приняли решение о возможности мобилизации заключенных в ряды ВСУ. Летом расследователи рассказали, в какие подразделения попали бывшие осужденные и как они служат.