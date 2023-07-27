В месяц - 100 гривен. Минюст хочет обязать заключенных работать почти без зарплат, - правозащитники

Министр юстиции Денис Малюська захотел вернуть советский уровень производства за счет труда заключенных. Правозащитники видят в идее ряд проблем: спецколоний в стране мало, а денежная мотивация осужденных почти отсутствует.

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Власти Украины захотели расширить производство за счет открытия вакансий в тюрьмах. Количество рабочих мест для заключенных с акцентом на рабочие профессии будет больше, обещал глава Минюста Денис Малюська.

По его убеждению, тюрьмы должны нормально обеспечивать занятость заключенных. Объяснение краткое — преступники не должны с утра до вечера сидеть в одной комнате.

"Чтобы они не сидели в камерах, не смотрели друг на друга, и не творили там "чудеса", — отмечал министр.

Чтобы реализовать инициативу, нужно создавать рабочие места и покупать оборудование. Глава ведомства вспомнил о временах СССР: такие показатели производства не вернуться, но надо стремиться хотя бы к трети от объемов.

Cферы производства и список новых вакансий Малюська не указал. Фокус отправил запрос в Минюст с просьбой предоставить конкретные данные по новым рабочим местам и закупке оборудования для цехов в тюрьмах.

Тяжелая работа за пару сотен гривен. Заключенным платят мизерные зарплаты

Главная проблема инициативы Минюста сводится к вопросам социальных гарантий для заключенных. Соцвыплаты, трудовой и пенсионный стаж им не насчитывался, рассказал Фокусу исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека, правозащитник Александр Павличенко.

Были ситуации, когда у осужденных на длительные сроки не было документов — паспортов, идентификационных кодов, чтобы оформить трудовую сделку. Начальник колонии или производственного цеха сам занимался их "оформлением".

"Мотивация к труду — это условно-досрочное освобождение. Чтобы было понятно в цифрах, в Черноморской исправительной колонии №74 женщины за работу в 2014-2015 годах получали 25-35 гривен в месяц", — отметил правозащитник.

Павличенко акцентирует внимание на существенном сокращении количества заключенных в Украине. По состоянию на 2023 год оно оценивается до 25-27 тысяч человек, а с 2001 по 2003 годы их было порядка 200 тысяч.

Работа в тюрьмах в основном неквалифицированная, специализированных колоний мало, а финансовые стимулы для работы минимальные — за месяц можно получить несколько сотен гривен, дополняет юрист.

"В Полтавской области женская колония занимается шитьем. Практически 90% колоний в Украине мужские, их привлекают к закрытому циклу производства. В одной из одесских колоний изготавливают детали к сельхозтехнике украинского производства. В ней есть цех литья, шлифовка и упаковка", — рассказал он.

Другой вид работы — на автомастерских при колониях. Заключенные ремонтируют на заказ легковые авто и микроавтобусы. А в Белоцерковской исправительной колонии №35 производят полиуретановые мешки.

Фокус ранее писал об инициативе Верховной Рады уменьшить срок пребывания в тюрьмах за счет чтения книг. Допускается литература на украинском языке, которую утвердил Минюст.

Напомним, что российские оккупанты к 2026 году планируют построить на оккупированных территориях Украины 25 новых колоний и шесть центров содержания. По данным правозащитника Владимира Осечкина, ВС РФ могут удерживать в тюрьмах около 8000 украинцев.