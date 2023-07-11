3 дня за книгу: в Раде предложили сокращать срок заключения за чтение "правильных" книг

По мнению авторов законопроекта, чтение книг свидетельствует о саморазвитии заключенного и о том, что он стал на путь исправления. Чтобы проверить качество усвоения текста, будут проводить специальный тест.

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Группа нардепов во главе с народным избранником от "Слуг народа" Сергеем Гривко предлагают уменьшать срок осужденным за чтение книг. Список книг будет готовить Министерство юстиции. Кроме того, создадут специальную тестовую систему, которая будет проверять, действительно ли осужденные ознакомились с текстом. С деталями законопроекта можно ознакомиться на вебпортале Верховной Рады.

Законопроект №9477, который даст возможность осужденным выйти на свободу раньше, зарегистрирован 10 июля 2023 года. В законопроекте предлагают внести изменения в два Кодекса: Уголовный и Уголовно-исполнительный.

Суть предложения нардепов заключается в том, что чтение правильных книг свидетельствует о стремлении к саморазвитию, которое демонстрирует осужденный. Следовательно, он стоит того, чтобы ему уменьшили срок наказания.

Саморазвиваться осужденные могут далеко не любой книгой, а только теми, которые утвердит Минюст, говорится в законопроекте. Содержание книг будет формировать правильные ценностные и духовные ориентиры, уверены нардепы. Кроме того, они должны быть изданы на украинском в электронном или печатном формате.

Предложение нардепов по чтению книг

В свою очередь колония должна организовать учет прочитанного, а также проверку качества чтения. Качество будет проверяться специальными тестами. И только после этого за каждую качественно прочитанную книгу осужденному будут уменьшать срок — по 3 дня за каждую.

Впрочем, нардепы позаботились, чтобы осужденные, прочитав большое количество литературы, не "выпорхнули" из тюрьмы. Поэтому есть определенное ограничение: за год можно прочитать не более 10 таких книг.

Предложение нардепов об экзамене и "курсе обмена" книг на дни

Несложные подсчеты свидетельствуют, что осужденные, саморазвиваясь, смогут сократить срок не более чем на 1 месяц ежегодно. Итак, чтобы выйти на свободу на год раньше, они должны в таком режиме работать 12 лет. По мнению нардепов, это их реально будет мотивировать.

Авторы законопроекта — нардепы от двух партий: "Слуга народа" и "Европейской солидарности".

Карточка законопроекта №9477

Напоминаем, несколько недель назад Национальная языковая комиссия опубликовала постановление, в котором предлагала изменить название ряда населенных пунктов. В том числе речь шла о Запорожье — название якобы вызвало сомнения у языковедов.

Общественность отреагировала на предложение Нацкомиссии. В частности министр образования Лисовой заявил, что Нацкомиссия вышла за пределы полномочий, а Вятрович говорил о провокации.

В конце концов Нацкомиссия переформулировала скандальное решение: перефразировала свои рекомендации, сократила список предложений и отозвала предложение по Запорожью.