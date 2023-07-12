"Будут читать украинскую классику": нардеп о том, как осужденным в Украине россиянам выйти на волю

По словам нардепа Сергея Гривко, осужденным в Украине россиянам пошло бы на пользу чтение книг на украинском языке. Преференции сравнимы с работой в колониях, говорят правозащитники.

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В Верховной Раде появился законопроекта №9477, позволяющий уменьшить срок пребывания в тюрьмах за счет чтения литературы. Разрешены лишь книги на украинском в электронном или печатном виде, которые утвердил Минюст. И тут же возникает вопрос: смогут ли такой нормой воспользоваться российские военные преступники осужденные в Украине?

По словам директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, военнопленные осужденные оккупанты относятся к другой категории и их не будут заставлять читать украинскую литературу.

"Если россияне не владеют украинским языком, заставлять их читать украинские книги просто смешно", — объяснил он Фокусу.

Инициатор законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко считает, что осужденным россиянам за военные преступления в Украине такая мера пошла бы на пользу.

"Если россиян приговорили к тюремным срокам и они сидят в украинских тюрьмах, к ним будет применяться эта норма. Они будут изучать украинский язык и читать книги на украинском языке. По желанию конечно. Мы же максимально демократическое государство", — пояснил он в беседе с Фокусом.

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко отметил, что "книжная" опция может применяться с целью исправления для впервые осужденных. Учитывая при этом, что преступление было совершено из-за их низкого уровня культуры.

"Это будет стимулировать осужденных читать книги, которые им предлагают. Не российского писателя Виктора Суворова, а произведения Тараса Шевченко. Инициатива интересна для рассмотрения, но каковы ее шансы стать законом? Необходимо законодательно прописать порядок учета прочитанных книг", — отмечает правозащитник Фокусу.

Павличенко уверен, что чтение украинской литературы будет для осужденных россиян дополнительной опцией по аналогии с работой в колониях.

"Никто не будет никого заставлять [читать книги]. Если человек захочет иметь преференции для условно-досрочного освобождения (УДО), у него будет право на эту дополнительную опцию. А если осужденный не попадает под УДО, сколько бы он книг не прочитал, это не сработает. Это альтернатива работе — человек работает и зарабатывает положительную характеристику", — резюмировал специалист.

Детальнее о литературных новинках для заключенных от украинских властей вы можете прочитать в статье Фокуса "Тюрьма или книги. В Украине заключенных будут "лечить" Марком Твеном и Наполеоном Хиллом".

Отметим, что украинские депутаты взяли за основу "бразильскую модель". В Бразилии за каждую прочитанную книгу срок заключения сокращали срок на четыре дня. В год можно прочитывать максимум 12 книг.