Тюрьма или книги. В Украине заключенных будут "лечить" Марком Твеном и Наполеоном Хиллом

Народные депутаты решили сократить тюремные сроки за счет чтения правильной литературы. Выйти на свободу можно на год раньше, если 12 лет читать утвержденные Минюстом книги на украинском языке. Опрошенные Фокусом правозащитники предупреждают об увеличении уровня коррупции в пенитенциарных учреждениях — надзиратели будут сокращать сроки "своим".

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Народные депутаты хотят облегчить участь заключенных — уменьшить срок пребывания в тюрьме в обмен на чтение книг. Литература должна быть правильной — вызывать стремление к саморазвитию, уверены авторы законопроекта №9477.

Но читать предлагают не любые книги, а лишь утвержденные Минюстом на украинском языке в электронном или печатном виде. Каждая прочитанная книга уменьшит срок на 3 дня. Максимальное количество прочтенных книг, которые будут засчитываться — 10. Еще нужно будет доказать, что литература действительно усвоена — пройти тестовый экзамен. А администрация колонии будет предоставлять данные о количестве прочитанных книг по каждому осужденному лицу.

Таким образом чтобы выйти на свободу на год раньше, надо читать 12 лет. Нардепы уверены, что это будет отличной мотивацией для осужденных, но пока в это верится с трудом.

Марк Твен и Наполеон Хилл: что читать осужденным?

Инициатор законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко в разговоре с Фокусом подчеркивает, что Минюсту следует подобрать список книг для тюрем согласно квалификации преступлений. Если человек осужден за кражу, он должен понять ценность вещей и работы, а если за убийство — ценность жизни.

"Психологические и художественные книги, которые будут мотивировать на хорошие дела, работу, создание семьи. Максимально направленная на социализацию литература", — пояснил Гривко.

Прежде всего политик рекомендует читать заключенным книги американского писателя-юмориста Марка Твена и Наполеона Хилла, автора книг по саморазвитию.

"У Хилла есть такая книга "Думай и богатей", мне она очень понравилась. Лет в 20 читал ее, она дала толчок к поиску себя. Книга заставляет задуматься о том, что деньги надо зарабатывать, а не серые схемы внедрять. Каждый человек может достичь любой цели. Марк Твен — "Принц и нищий", "Том Сойер"… Всем дается возможность читать книги в школе. Бывает, что в жизни настает переломный момент, когда сложно и книги становятся опорой", — продолжил он.

Согласно инициативе, если после освобождения человек вновь совершит преступление, счетчик прочитанных книг "обнуляется". Чтобы вновь выйти досрочно, придется заново читать ту же литературу. Гривко не видит препятствий для обеспечения книгами пенитенциарных учреждений, хватит всем заключенным.

"Правильная" литература для заключённых: мнение правозащитников

Украинские правозащитники скептически отнеслись к идее "правильной" литературы в тюрьмах. Похожие "правила" внедряют на Западе — судья в приговоре указывает на уменьшение срока за положительные действия. Законопроект №9477 не настолько доработан, чтобы говорить о практической стороне дела, отмечает в беседе с Фокусом директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"В Украине есть такой судья, который практикует подобные вещи. Если осужденный не понимает сути совершенного преступления и видны пробелы в уровне образования, он в приговор вписывал обязательные к прочтению книги, но не более двух-трех", — привел пример Захаров.

Очевидно, правозащитник имел в виду судью Малиновского райсуда Одессы Александра Гарского. Известно, что в октябре 2021 года Гарский вынес "книжный" приговор двум парням, которые похитили ценные вещи из автомобиля на штрафплощадке. Вместо реального они получили испытательный срок на год и обязательство прочитать романы Марка Твена "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна", повесть "Белый Клык" Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи…".

Гарский в январе прошлого года вынес оригинальный приговор 35-летнему жителю Одессы за драку во время конфликта на дороге. Мужчина получил штраф 850 гривен и обязательство прочитать роман "Поллианна" американской писательницы Элинор Портер.

По словам Захарова в следственных изоляторах и колониях есть большие библиотеки. Существуют и правила пользования — можно раз в неделю заказать определенное количество книг.

"Какой язык превалирует в литературе для осужденных сейчас — русский или украинский — никто не изучал. Разные есть книги. Возможно, после начала войны фонды почистили. Я думаю, мало книг там останется, большинство все же были на русском языке", — заключил правозащитник.

Книжный стаж купят за 200 долларов

Другая проблема в украинских пенитенциарных учреждениях — коррупционная. Кумовство на уровне администраций и приближенных к ней заключенных никто не отменял. Глава организации "Защита заключенных Украины", правозащитник Олег Цвилый считает, что Минюст должен сначала решить главную проблему — массовые пытки в тюрьмах.

"Непонятно, кто и каким образом будет подсчитывать прочитанные книги. Система контроля внятно [в законопроекте] не прописана. Заключенным могут передать любые книги. Но юридические и о правах человека — не каждую пропустят. В харьковских колониях, где часто нарушают права человека, такую литературу тяжело передать. Администрациям тюрем не надо, чтобы осужденные были сильно грамотные. Им нужно сохранить ГУЛАГ", — говорит он Фокусу.

Цвилый считает, что тюремные надзиратели будут сокращать срок на 1 месяц своим "активистам" и помощникам — тем, кто исполняет незаконные приказы.

"Будут этим торговать. Это коррупционный пункт. Занесут 150-200 долларов, чтобы галочка стояла и все — книжный стаж куплен", — подчеркнул он.

Заключенных россиян заставят читать украинскую классику?

Как применять законопроект №9477 к россиянам, осужденным в Украине за военные преступления пока не ясно. Но по словам Захарова военнопленные идут по другой категории и им не будут предлагать к прочтению украинскую классику.

"Если россияне не владеют украинским языком, то заставлять их читать и изучать украинскую литературу — просто смешно", — комментирует специалист.

А нардеп Сергей Гривко считает, что для россиян, осужденных в Украине за военные преступления, законопроект пошел бы на пользу.

"Если россиян уже приговорили к тюремным срокам и они сидят в украинских тюрьмах, к ним будет применяться эта норма. Они будут изучать украинский язык и читать книги на украинском языке. По желанию конечно. Мы же максимально демократическое государство", — пояснил он.

Фокус ранее писал, что в американских тюрьмах заключенным трудно достать книги по программированию. Зато в свободном доступе есть книга нацистского диктатора Адольфа Гитлера "Mein Kampf".

Напомним, что в США заключенный Кавиан Томас смог пробить в душевой стену из бетона и металла, чтобы добраться до сокамерника Дерондни Рассела и ударить его ножом.