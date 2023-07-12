В'язниця або книги. В Україні ув'язнених "лікуватимуть" Марком Твеном і Наполеоном Гіллом

Народні депутати вирішили скоротити тюремні терміни за рахунок читання правильної літератури. Вийти на свободу можна на рік раніше, якщо 12 років читати затверджені Мін'юстом книги українською мовою. Опитані Фокусом правозахисники попереджають про збільшення рівня корупції в пенітенціарних установах — наглядачі скорочуватимуть терміни "своїм".

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Народні депутати хочуть полегшити долю ув'язнених — зменшити термін перебування у в'язниці в обмін на читання книжок. Література має бути правильною — викликати прагнення до саморозвитку, впевнені автори законопроєкту №9477.

Але читати пропонують не будь-які книжки, а лише затверджені Мін'юстом українською мовою в електронному або друкованому вигляді. Кожна прочитана книжка зменшить термін на 3 дні. Максимальна кількість прочитаних книжок, які зараховуватимуться — 10. Ще потрібно буде довести, що література справді засвоєна — пройти тестовий іспит. А адміністрація колонії надаватиме дані про кількість прочитаних книжок по кожній засудженій особі.

Таким чином, щоб вийти на свободу на рік раніше, треба читати 12 років. Нардепи впевнені, що це буде чудовою мотивацією для засуджених, але поки що в це віриться насилу.

Марк Твен і Наполеон Гілл: що читати засудженим?

Ініціатор законопроєкту, нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко в розмові з Фокусом наголошує, що Мін'юсту слід підібрати список книжок для в'язниць відповідно до кваліфікації злочинів. Якщо людину засуджено за крадіжку, вона має зрозуміти цінність речей і роботи, а якщо за вбивство — цінність життя.

"Психологічні та художні книжки, які мотивуватимуть на хороші справи, роботу, створення сім'ї. Максимально спрямована на соціалізацію література", — пояснив Гривко.

Насамперед політик рекомендує читати ув'язненим книжки американського письменника-гумориста Марка Твена та Наполеона Гілла, автора книжок із саморозвитку.

"У Гілла є така книга "Думай і багатій", мені вона дуже сподобалася. Років у 20 читав її, вона дала поштовх до пошуку себе. Книжка змушує задуматися про те, що гроші треба заробляти, а не сірі схеми впроваджувати. Кожна людина може досягти будь-якої мети. Марк Твен — "Принц і жебрак", "Том Сойєр"... Усім дається можливість читати книжки в школі. Буває, що в житті настає переломний момент, коли складно і книжки стають опорою", — продовжив він.

Згідно з ініціативою, якщо після звільнення людина знову вчинить злочин, лічильник прочитаних книг "обнуляється". Щоб знову вийти достроково, доведеться читати ту саму літературу. Гривко не бачить перешкод для забезпечення книжками пенітенціарних установ, вистачить усім ув'язненим.

"Правильна" література для ув'язнених: думка правозахисників

Українські правозахисники скептично поставилися до ідеї "правильної" літератури у в'язницях. Схожі "правила" впроваджують на Заході — суддя у вироку вказує на зменшення терміну за позитивні дії. Законопроєкт №9477 не настільки доопрацьований, щоб говорити про практичний бік справи, зазначає в бесіді з Фокусом директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

"В Україні є такий суддя, який практикує подібні речі. Якщо засуджений не розуміє суті скоєного злочину і видно прогалини в рівні освіти, він до вироку вписував обов'язкові до прочитання книжки, але не більше ніж дві-три", — навів приклад Захаров.

Очевидно, правозахисник мав на увазі суддю Малиновського райсуду Одеси Олександра Гарського. Відомо, що в жовтні 2021 року Гарський виніс "книжковий" вирок двом хлопцям, які викрали цінні речі з автомобіля на штрафмайданчику. Замість реального вони отримали випробувальний термін на рік і зобов'язання прочитати романи Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" і "Пригоди Гекльберрі Фінна", повість "Біле Ікло" Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі...".

Гарський у січні минулого року виніс оригінальний вирок 35-річному жителю Одеси за бійку під час конфлікту на дорозі. Чоловік отримав штраф 850 гривень і зобов'язання прочитати роман "Полліанна" американської письменниці Елінор Портер.

За словами Захарова, у слідчих ізоляторах і колоніях є великі бібліотеки. Існують і правила користування — можна раз на тиждень замовити певну кількість книжок.

"Яка мова превалює в літературі для засуджених зараз — російська чи українська — ніхто не вивчав. Різні є книжки. Можливо, після початку війни фонди почистили. Я думаю, мало книжок там залишиться, більшість усе ж таки були російською мовою", — підсумував правозахисник.

Книжковий стаж куплять за 200 доларів

Інша проблема в українських пенітенціарних установах — корупційна. Кумівства на рівні адміністрацій і наближених до неї ув'язнених ніхто не скасовував. Голова організації "Захист ув'язнених України", правозахисник Олег Цвілий вважає, що Мін'юст має спершу розв'язати головну проблему — масові тортури у в'язницях.

"Незрозуміло, хто і яким чином буде підраховувати прочитані книги. Система контролю виразно [в законопроєкті] не прописана. Ув'язненим можуть передати будь-які книги. Але юридичні та про права людини — не кожну пропустять. У харківських колоніях, де часто порушують права людини, таку літературу важко передати. Адміністраціям в'язниць не треба, щоб засуджені були дуже грамотні. Їм потрібно зберегти ГУЛАГ", — каже він Фокусу.

Цвілий вважає, що тюремні наглядачі скорочуватимуть термін на 1 місяць своїм "активістам" і помічникам — тим, хто виконує незаконні накази.

"Будуть цим торгувати. Це корупційний пункт. Занесуть 150-200 доларів, щоб галочка стояла і все — книжковий стаж куплений", — наголосив він.

Ув'язнених росіян змусять читати українську класику?

Як застосовувати законопроєкт №9477 до росіян, засуджених в Україні за воєнні злочини, поки не зрозуміло. Але за словами Захарова військовополонені йдуть за іншою категорією і їм не пропонуватимуть до прочитання українську класику.

"Якщо росіяни не володіють українською мовою, то змушувати їх читати і вивчати українську літературу — просто смішно", — коментує фахівець.

А нардеп Сергій Гривко вважає, що для росіян, засуджених в Україні за військові злочини, законопроєкт пішов би на користь.

"Якщо росіян уже засудили до тюремних термінів і вони сидять в українських в'язницях, до них буде застосовуватися ця норма. Вони вивчатимуть українську мову і читатимуть книжки українською мовою. За бажанням звичайно. Ми ж максимально демократична держава", — пояснив він.

Фокус раніше писав, що в американських в'язницях ув'язненим важко дістати книжки з програмування. Зате у вільному доступі є книга нацистського диктатора Адольфа Гітлера "Mein Kampf".

Нагадаємо, що у США ув'язнений Кавіан Томас зміг пробити в душовій стіну з бетону і металу, щоб дістатися до сусідки по камері Дерондні Рассела і вдарити його ножем.