Застосував силу інстинктивно: в Одесі суд за побиття засудив чоловіка до читання дитячого роману

Інцидент виник через машину дружини, яку нібито подряпав невідомий. Крім читання роману, чоловікові, ім'я якого не називається, доведеться заплатити 850 грн штрафу.

Суддя Малиновського районного суду Одеси Олександр Гарський засудив 35-річного городянина до штрафу та порадив почитати роман "Полліанна" американської письменниці Елінор Портер. Про це повідомляє пресслужба суду на своїй сторінці у Facebook.

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За даними слідства, у червні 2020 року у дружини підсудного виник конфлікт. Жінка помітила, що незнайомий чоловік нібито подряпав її машину. Після лайки вона зателефонувала чоловікові, який приїхав до місця і, не кажучи ні слова, вдарив ймовірного кривдника. Той упав і подряпав лікоть.

Суд визнав підсудного винним у заподіянні легких тілесних ушкоджень. Повідомляється, що при винесенні рішення представники суду оцінювали не лише окремий вчинок, а й особисті якості підсудного та те, як вони проявилися під час правопорушення.

Слідство з'ясувало, що обвинувачений має диплом про вищу освіту за спеціальністю фізичне виховання, і що зараз він очолює одне з ТОВ. Також встановлено, що підозрюваний застосував чинність практично інстинктивно.

"Події, що сталися, відносяться до категорії звичайного непорозуміння. Проте в суспільстві існує думка, що будь-який словесний конфлікт краще вирішувати за допомогою куркулів. Про такий спосіб вирішення проблеми заявив і сам підсудний, який вважає, що деяким людям можна донести свою позицію лише за допомогою фізичної сили", — йдеться у пресрелізі суду.

Зазначається, що суд вважав таку поведінку не лише образливою, а й небезпечною стосовно суспільства.

"Не в останню чергу свою роль зіграв досвід, знання та навички обвинуваченого в силових видах спорту (бокс та боротьба). Розуміючи свою перевагу, обвинувачений, на жаль, не дотримувався загальновідомих філософських правил будь-якого силового спортсмена: справжньому майстру не властиві агресивність і жорстокість…"

Суддя порадив підсудному звернути увагу на його інтелектуальний розвиток у тому, що стосується доброзичливого ставлення до оточення. Чоловіка засудили до штрафу в розмірі 850 гривень та порадили прочитати книгу Елінор Портер "Полліанна", яка допомогла б навчити доброзичливого ставлення до інших та критично оцінювати власні дії.

"Попри те, що це книга для дітей, вона може допомогти навчитися радіти дрібницям, бути добрішими і щасливішими, незалежно від обставин", — наголошується в тексті вироку.

Раніше Фокус повідомляв, що суддя Олександр Гарський порадив квартирному злодію, на додаток до основного вироку, почитати трилогію "Дитинство. Отроцтво. Юність" Льва Толстого та вірш Івана Франка "Строфи".

Раніше Фокус розбирався, чи допоможуть класики перевиховати правопорушників. Одеський суддя зобов'язав автомобільних крадіїв прочитати твори Джека Лондона, Марка Твена та Тараса Шевченка.