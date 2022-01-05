Применил силу инстинктивно: в Одессе суд за избиение приговорил мужчину к чтению детского романа

Инцидент возник из-за машины жены, которую якобы поцарапал неизвестный. Помимо чтения романа мужчине, имя которого не называется, придется заплатить 850 грн штрафа.

Судья Малиновского районного суда Одессы Александр Гарский приговорил 35-летнего горожанина к штрафу и посоветовал почитать роман "Поллианна" американской писательницы Элинор Портер. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

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По данным следствия, в июне 2020 у жены подсудимого возник конфликт. Женщина заметила, что незнакомый человек якобы поцарапал ее машину. После перебранки она позвонила мужу, который приехал к месту и, не говоря ни слова, ударил предполагаемого обидчика. Тот упал и поцарапал локоть.

Суд признал подсудимого виновным в нанесении легких телесных повреждений. Сообщается, что при вынесении решения, представители суда оценивали не только отдельный поступок, но и его личные качества подсудимого, и то, как они проявились во время правонарушения.

Следствие выяснило, что у обвиняемого имеется диплом о высшем образовании по специальности физическое воспитание, и что сейчас он возглавляет одно из ООО. Также установлено, что подозреваемый применил силу практически инстинктивно.

"Произошедшие события относятся к категории обычного недопонимания. Однако в обществе бытует мнение, что любой словесный конфликт лучше решать с помощью кулаков. О таком способе решения проблемы заявил и сам подсудимый, который считает, что некоторым людям можно донести свою позицию только с помощью физической силы", — говорится в пресс-релизе суда.

Отмечается, что суд счел такое поведение не только оскорбительным, но и опасным по отношению к обществу.

"Не в последнюю очередь свою роль сыграл опыт, знания и навыки обвиняемого в силовых видах спорта (бокс и борьба). Понимая свое преимущество, обвиняемый, к сожалению, не придерживался общеизвестных философских правил любого силового спортсмена: настоящему мастеру не свойственны злость и жестокость…"

Судья посоветовал подсудимому обратить внимание на его интеллектуальное развитие в том, что касается доброжелательного отношения к окружающим. Мужчину приговорили к штрафу в размере 850 гривен и посоветовали прочесть книгу Элинор Портер "Поллианна", которая помогла бы научиться доброжелательному отношению к другим и критически оценивать собственные действия.

"Несмотря на то, что это книга для детей, она может помочь научиться радоваться мелочам, быть добрее и счастливее, вне зависимости от обстоятельств", — отмечается в тексте приговора.

Ранее Фокус сообщал, что судья Александр Гарский посоветовал квартирному вору, в дополнение к основному приговору, почитать трилогию "Детство. Отрочество. Юность" Льва Толстого и стихотворение Ивана Франко "Строфы".

Ранее Фокус разбирался, помогут ли классики перевоспитать правонарушителей. Одесский судья обязал автомобильных воров прочитать произведения Джека Лондона, Марка Твена и Тараса Шевченко.