Пробив стіну з металу та бетону: ув'язнений прорив тунель, але не намагався втекти (фото)

У камерах Кавіана Томаса та Дерондні Рассела знайшли сім предметів контрабанди, включаючи щонайменше п'ять одиниць зброї.

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У США ув'язнений Кавіан Томас зробив отвір у душовій стіні з бетону і металу, щоб дістатися сусіднього блоку камер і вдарити ножем свого співкамерника Дерондні Рассела. Про це пише ABC News.

Офіс шерифа округу Фултон опублікував нові подробиці нападу ув'язненого в'язниці округу Фултон на іншого ув'язненого.

Рассел отримав безпечні для життя поранення верхньої частини тіла, після чого був доставлений до медичного блоку для надання допомоги. Депутати не уточнили, у чому звинувачувалися Томас та Рассел до нападу.

Після бійки ув'язнених, помічники шерифа в'язниці обшукали обидва блоки камер, де знайшли кілька видів зброї, включаючи заточку, зроблену з частин старої інфраструктури будівлі. Правоохоронці повідомили, що вони також знайшли сім предметів контрабанди, включаючи щонайменше п'ять одиниць зброї.

У камерах знайшли сім предметів контрабанди, включаючи щонайменше п'ять одиниць зброї Фото: climate

"Небезпечні умови на Райс-стріт... становлять для нас постійну проблему, щоб унеможливити доступ ув'язнених до подібних речей", — сказав тимчасовий начальник в'язниці округу Фултон Кертіс Кларк.

Він продовжив, сказавши, що в'язниця "явно віджила свій термін" і що "реальність" цього робить роботу із забезпечення безпечного середовища для ув'язнених та персоналу ще складнішою.

Кримінальні звинувачення проти Томаса за напад ще не розглянуті.

Раніше Фокус писав, що китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався у печері від поліції. Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але в касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі.

Також повідомлялося, що поліція заарештувала оголеного "мандрівника у часі". Наразі Джейсон Сміт перебуває у в'язниці округу Палм-Біч у Флориді. Чоловіка заарештували за те, що він ходив голим вулицею міста та розлякував туристів. Пізніше він заявив, що прибув із "іншої Землі".